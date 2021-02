Polizei durchsucht Nawalnys Team-Zentrale in Moskau

Anzeige

Anzeige

Moskau. Die russische Polizei hat nach Angaben des Teams des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny seine Moskauer Zentrale durchsucht. In Beiträgen in sozialen Medien wurde die Aktion vom Donnerstagabend thematisiert.

Die auf politische Repression und Menschenrechtsverstöße spezialisierte Nachrichtenwebsite Mediasona zitierte ein Mitglied der Belegschaft von Nawalny, wonach die Polizei mitgeteilt habe, dass bei ihr ein Notruf wegen angeblicher Veröffentlichung von Pornografie in den Büros eingegangen sei.

Video Nawalny vor Gericht: Mehr als 200 Menschen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen 1:07 min Die russische Polizei hat am Rande des Prozess-Auftaktes gegen Alexej Nawalny mehr als 200 Menschen vor dem Gerichtsgebäude festgenommen. © Reuters

Anzeige

Nawalny wurde Mitte Januar in Russland bei seiner Rückkehr aus Deutschland festgenommen, wo er monatelang wegen einer in Sibirien erlittenen Nervengiftattacke in Behandlung gewesen war. Dafür macht er den Kreml verantwortlich, was dieser bestreitet.

Zuletzt wurden gegen Nawalny zweieinhalb Jahre Haft verhängt, weil er mit seinem Aufenthalt in Deutschland gegen Auflagen einer vor Jahren wegen Geldwäsche und Betrug verhängten Bewährungsstrafe verstoßen haben soll.

Die Verhaftung des Widersachers von Präsident Wladimir Putin löste landesweite Proteste im Januar aus, bei denen Berichten zufolge rund 10.000 Teilnehmer festgenommen wurden.