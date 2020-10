Polizei Berlin: Neue Chats mit menschenverachtenden Inhalten

Anzeige

Berlin. In der Berliner Polizei ist es erneut zu menschenverachtenden Äußerungen in einer Chatgruppe gekommen. Konkret geht es um eine Gruppe von 26 Studienanfängerinnen und Studienanfängern der Polizeischule, in der Memes, also kleine Bilder und Animationen, geteilt wurden, die einen menschenverachtenden Inhalt haben. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch mit.

Zuerst berichtete der “Tagesspiegel”. Demnach hatte eine Dienstkraft der Polizei den Vorfall zur Anzeige gebracht. Am Mittwoch sei es zu Durchsuchungen und zur Beschlagnahmung von Beweismitteln gekommen. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt. Eingeleitete Disziplinarverfahren müssten laut Polizei wegen des Vorrangs der strafrechtlichen Ermittlungen zunächst ruhen.

Polizeipräsidentin lobt Arbeit

Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik zeigte sich in einer Mitteilung der Polizei dankbar für den “Hinweis aus den eigenen Reihen.” Solche Hinweise seien für sie von großer Bedeutung.

"Sie stellen unter Beweis, dass der Eid, den wir leisten, nicht nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern nahezu alle von uns diesen mit viel Herz, großem Engagement und in Verantwortung gegenüber der Allgemeinheit erfüllen”, teilte sie mit.

Rassistische Chatgruppe vor zwei Wochen entdeckt

Auch Innensenator Andreas Geisel (SPD) lobte den Umgang der Berliner Polizei mit dem Vorfall. Er zeige “deutlich gewachsene Abwehrkräfte der Polizei Berlin in Bezug auf diese Thematik”, sagte Geisel laut “Tagesspiegel”.

Vor zwei Wochen hatten Recherchen des ARD-Magazins “Monitor” ergeben, dass sich Berliner Polizisten in einer Chatgruppe von 25 Beamten regelmäßig rassistisch und rechtsextrem geäußert hatten. Zwei Beamte hatten sich mit einem Hinweis an die ARD gewandt.