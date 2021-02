Politisches Schaulaufen ohne Applaus - Bei Söder dominiert das Ich

Anzeige

Anzeige

Berlin. An der Cola im Bierkrug hat es nicht gelegen, dass dieser Politische Aschermittwoch so ungewöhnlich war. Edmund Stoiber hat sich Kamillentee servieren lassen zum traditionellen Auf-die-Gegner-Einschlagen zum Beginn der Fastenzeit. Viel am Aschermittwoch ist Theater. Es geht um einen Wettbewerb der derben Sprüche, mit etwas Glück sind sie ein bisschen witzig, häufig verglimmen sie als Vorurteils-Feuerwerk. Wenn die CSU also die Bierflasche zur Ausstattung erklärt, kann Parteichef Markus Söder dennoch Brause trinken, sogar die Light-Variante.

Die Corona-Krise und vermutlich auch die publikumsfreie Online-Variante der Veranstaltungen hatten da einen angenehmen Nebeneffekt: Es lässt sich sachlicher reden, wenn niemand die Intensität der Applausstürme misst.

Schaulaufen der Kanzlerkandidaten

Anzeige

In einem Wahljahr gerät so eine Veranstaltung zu einem Schaulaufen über den Tag hinaus. Mehrere Kanzlerkandidaten waren zu besichtigen, tatsächliche wie Olaf Scholz von der SPD und mögliche wie Söder, die beiden Grünen-Vorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck und der relativ frisch gekürte CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Und alle hatten sie eine Erzählung, ein Hauptmotiv dabei.

Gemeinsamkeit und Optimismus waren das bei Laschet. Der NRW-Ministerpräsident hielt die kürzeste Rede, ein Grußwort bei der CSU. Es gelang ihm dabei locker, Söder nicht die Show zu stehlen. Aber es war ja auch eine CSU-Veranstaltung. Laschet zeigte keine Rückzugsanwandlungen. Der Satz “Ich wünsche euch viel Freude mit Markus Söder” lässt sich in mehrere Richtungen deuten, von harmlos bis hintersinnig.

Söder und das Ich

Bei Söder dominierte das Ich. Die langen Ausführungen über die Corona-Politik waren Erklärung und Rechtfertigung zugleich. Das Fazit: Alles läuft gut, solange Söder und Merkel drauf steht. Dahinter allerdings regiert das Chaos – und zwar auch im Bundeskabinett, in Person von Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Gesundheitsminister Jens Spahn. Laschet durfte sich mit angegriffen fühlen. Eigene Versäumnisse verpackte Söder in Ankündigungen wie die, die Schulpolitik zur Chefsache machen zu wollen, jetzt also dann doch mal. Und auch mit seinem Appell, niemand möge als eigene Idee verkünden, was in Bund-Länder-Runden schon beschlossen sei, ermahnte Söder im Grunde sich selber.

Anzeige

War das eine Bewerbung um mehr? Zumindest war es kein Zurückstecken, zumal Söder bereits Koalitionsverhandlungen vorweggenommen hat: mit der FDP am liebsten, mit den Grünen, wenn’s nötig ist. An den Grünen, die Söder mittlerweile als größte Konkurrenz wahrnimmt, arbeitete er sich am deutlichsten ab. Den viel strapazierten Vorwurf “Verbotspartei” allerdings vermied er. Das ist klug: Schließlich ist die Kehrseite nahezu jeder Regelung ein Verbot – auch bei CDU und CSU muss man nicht lange suchen. Die CSU etwa wollte Ausländern verbieten, Autobahnen kostenfrei zu nutzen.

Habeck wildert bei der FDP

Dennoch hat das Framing “Verbotspartei” bislang ganz gut funktioniert. Das Stichwort allein reicht zuweilen für hysterische Reaktionen, unter denen eine Sachdebatte verschwindet. Die Grünen sahen sich oft genug in der Defensive.

Sie versuchen dem nun ganz offenkundig etwas entgegenzusetzen. Parteichef Robert Habeck erhob das Thema Freiheit zum neuen Oberbegriff, unter dem sich sowohl die Bewältigung der Corona-Krise als auch die Klimapolitik fassen ließen. Der Klimawandel werde schließlich massivere Einschränkungen zu Folge haben als der Kampf dagegen.

Es ist ein cleverer Versuch, in die Vorlage zu kommen. Ganz nebenbei wildern die Grünen dabei auch bei der FDP.

Anzeige

In einem Wahlkampf geht es um Sachpolitik, aber auch darum, Begriffe zu besetzen. Die Stammtische sind ja längst aus den Bierzelten weitergewandert ins Internet, nicht nur am Aschermittwoch.