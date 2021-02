Das „Wohnzimmer der CSU“: Strauß, R2-D2 und sieben Bierkrüge

Anzeige

Berlin. R2-D2 hat sich in das “Wohnzimmer der CSU” verirrt. Auge in Auge mit Franz Josef Strauß steht der kleine Droide zwischen weiß-blau gemusterten Tischdecken und Bierkrügen. Der Besuch aus dem Star-Wars-Universum ist zu Aschermittwoch (ohne Maske!) angereist, um wenigstens ein bisschen Stimmung in das digitale Polit-Spektakel der CSU zu bringen.

Denn wegen der Corona-Pandemie fällt die traditionell feucht-fröhliche Gaudi in der Passauer Dreiländer-Halle flach. In diesem Jahr feiern die Bayern den “Politischen Aschermittwoch dahoam”. Die Besucher tauchen in dem Livestream in kleinen Kacheln im Hintergrund auf. Wenigstens gibt es im CSU-Fanshop ein Survival-Kit: Das Fan-Paket für die Zuhause-Party mit Bier, Fähnchen und Tröten. Leider aber schon ausverkauft.

Bierkrüge, Kruzifixe und Josef Strauß

Aber Markus Söder wäre nicht Markus Söder, wenn er nicht auch dieser Herausforderung mit geballter Bayernpower begegnen würde. Auf Twitter veröffentlichte er schon vor Beginn ein Foto von der bayrischen Studiokulisse.

Und der Raum sieht genauso aus, wie man sich eben das Wohnzimmer der CSU vorstellen würde: Insgesamt sieben Bierkrüge stehen in dem Studio. Über der Tür hängt natürlich ein Kruzifix. Auf der Bayern-Tischdecke steht der obligatorische Korb mit Bretzeln, dazu eine Brotzeitplatte mit Käseröllchen und Wurst. Im Regal steht ein Buch mit dem Titel “Die Geschichte der Volkspartei”.

Das riesige Porträt vom ehemaligen Landesvater und CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß durfte natürlich nicht fehlen. Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber ist ebenfalls auf einem - wenn auch kleineren - Bild zu sehen. Einige Twitter-User vermissen allerdings ein Bild von “Markus” in Lebensgröße.

Söder ist Stars-Wars-Fan

Dafür finden sich einige Gegenstände, zu dem der bayerische Ministerpräsident auch einen persönlichen Bezug hat. Ein Bild zeigt Söders “süße junge Hundedame Molly”, mit der er die Herzen auf Social Media höher schlagen ließ. Auf einem Poster an der Wand blitzen Laserschwerte. Als großer Star-Wars-Fan hatte sich Söder schon längst geoutet - den ersten Film hat er nach eigenen Angaben achtmal im Kino gesehen.

Die bayerische SPD hält es mit ihrer Kulisse bei ihrem politischen Aschermittwoch dagegen etwas schlichter. Aber immerhin: Finanzminister Olaf Scholz steht mit einem großen Weizen an einer Bierbar aus Paletten.

Olaf Scholz beim politischen Aschermittwoch der Bayern-SPD. © Quelle: Armin Weigel/dpa

Die Grünen haben es sich dafür lieber vor einem Bild mit Blümchenprint gemütlich gemacht.

Der politische Aschermittwoch feiert in diesem Jahr 102. Jahrestag: 1919 hatte der bayerische Bauernbund anlässlich des Viehmarkts im niederbayerischen Vilshofen erstmals zu einer Kundgebung geladen - das Politspektakel war geboren.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der politische Aschermittwoch von der Bayernpartei wiederbelebt, bevor die CSU und auch alle anderen Parteien folgten.