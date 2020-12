Politiker zum Impfstart in Deutschland: „Großes Weihnachtsgeschenk“

Anzeige

Hamburg. In den Bundesländern haben am heutigen Sonntag die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dankte allen Menschen, die mit der Vorbereitung für die erste Corona-Schutzimpfung in dem Stadtstaat beschäftigt gewesen sind. „Es geht uns ja darum, möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen. Deswegen war es gut, dass alles vorbereitet war“, sagte Tschentscher unmittelbar nach den ersten Impfungen in einem Pflegeheim in Hamburg-Poppenbüttel.

Dort hatten kurz vor 11.00 Uhr eine 84-Jährige und eine 88-Jährige als erste Hamburgerinnen den Impfstoff in den Oberarm gespritzt bekommen. Der Impfstoff werde nun jeden Tag von speziell geschulten Teams dezentral in den Einrichtungen und von Januar an zentral in den Impfzentren verabreicht.

“Der Pandemie die Stirn bieten”

Mit dem Impfstoff könne man historisch gesehen in einer Pandemie zum ersten Mal aktiv etwas gegen die Krankheit tun. „Ich bin froh, dass es uns in Deutschland, Europa und weltweit gelingt, jetzt der Pandemie die Stirn zu bieten und sie Schritt für Schritt zu überwinden und damit dann auch endgültig in eine normale Situation zurückzukommen.“

Gleichzeitig sei es aber noch viel zu früh, um über Lockerungen nachzudenken, sagte Tschentscher. „Wir sind in einer noch sehr ernsten Infektionslage. Wir werden jetzt die zwei, drei Wochen über die Weihnachts- und Silvestertage erst einmal ansehen müssen.“

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) bezeichnete den Impfstart in Hamburg als einen sehr guten Tag. „Weil jede Schutzimpfung, die jemand bekommt, dazu beitragen kann, dass ein schwerer Krankheitsverlauf vermieden wird. Sie erreicht damit Schritt für Schritt, dass es uns gelingt, den Weg aus der Pandemie zu finden. (...) Wir haben diesen Tag sehr lange erwartet.“

Günther ruft zur Impfbeteiligung auf

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) rief zum Auftakt der Corona-Schutzimpfungen zu einer großen Beteiligung auf. Wer sich impfen lasse, “schützt seine Gesundheit und die Gesundheit anderer und hilft Leben zu retten”, sagte Günther am Sonntag anlässlich eines Besuches im Logistikzentrum der Johanniter in Lübeck.

Dort waren am Vormittag drei mobile Impfteams mit Impfstoffen ausgestattet worden. Kurz darauf sollte in Seniorenheimen der Stadt mit dem Impfen von Bewohnern und Pflegepersonal begonnen werden. Ebenfalls am Sonntag sollte auch in Kliniken des Landes die Impfung besonders gefährdeter Mitarbeiter starten.

Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) zeigte sich erfreut, dass der Impfstart noch im alten Jahr erfolgte. “Ich bin sehr froh, dass wir jetzt soweit sind und jetzt diesen großen Schritt zur Bekämpfung der Pandemie gehen können”, erklärte er. Doch gelte es weiterhin, die Abstands- und Hygieneregeln streng einzuhalten, um den Erfolg der weiteren Schritte nicht zu gefährden.

Beide Politiker kündigten an, sich ebenfalls impfen lassen zu wollen, und zwar dann, wenn sie nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission an der Reihe seien.

Kalayci: Nie zu spät fürs Impfen

Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) hat sich erleichtert über den “guten Start” der Impfungen gegen das Coronavirus in der Hauptstadt gezeigt. Drei hochbetagte Frauen eines Pflegeheims in Berlin-Steglitz bekamen am Sonntagmorgen die ersten Spritzen.

Es sei das Signal, dass es für das Impfen nie zu spät sei, sagte die Senatorin vor Ort. Gerade bei älteren Menschen könnten durch Impfungen schwere Krankheitsfälle und viel Leid vermieden werden.

Die SPD-Politikerin appellierte an die Hausärzte, ihre Patienten in den Pflegeheimen gut auf das Impfen vorzubereiten und sie zu begleiten. Das mobile Impfteam, das zum ersten Mal im Einsatz war, habe “super funktioniert”, so Kalayci. Für den Impfstart hat Berlin nach Angaben der Gesundheitsverwaltung zunächst 9750 Impfdosen erhalten.

Laumann: “Großes Weihnachtsgeschenk”

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Beginn der Corona-Impfungen als “großes Weihnachtsgeschenk an die Bevölkerung” bezeichnet. Er empfinde große Dankbarkeit, dass die Wissenschaft in der Lage war, innerhalb von zehn Monaten einen Impfstoff zu entwickeln, sagte Laumann am Sonntagmittag vor einem Besuch eines Altenheims in Emsdetten (Kreis Steinfurt).

Laumann wollte am Nachmittag bei der ersten Impfung einer Bewohnerin im St. Josef-Stift dabei sein. In dem Heim leben 114 Bewohner. Im Frühjahr waren dort 17 Bewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Als erste sollte am Sonntag die 87-jährige Bewohnerin Edeltraut Jäger geimpft werden.

Sachsens Gesundheitsministerin: “Hoffnungsschimmer”

Sachsen hat mit den Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. In einem Seniorenheim in Lichtentanne (Landkreis Zwickau) wurde am Sonntag als erstes die 85 Jahre alte Heimbewohnerin Hanna Hertzsch geimpft. Gezögert habe sie nicht, sagte Hertzsch. “Das ist doch selbstverständlich.” Ihr größter Wunsch sei es, bald wieder ihre Urenkel in die Arme schließen zu können. Von 55 Heimbewohnern in Lichtentanne wollen sich 51 eine Spritze verabreichen lassen.

Zum offiziellen Impfstart war auch Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) in Lichtentanne dabei. Die Ministerin bezeichnete die Seniorin als Vorbild und nannte den Beginn der Impfungen einen “Hoffnungsschimmer”. “Wir haben jetzt eine Möglichkeit, etwas zu tun, wir können aktiv werden”, so Köpping.

Köpping sprach von einem “Ausweg aus dieser Pandemie” und rief die Menschen auf, sich impfen zu lassen. Gerade in Sachsen seien die Infektionszahlen hoch, von knapp 1000 Pflegeeinrichtungen seien 250 von Corona-Infektionen betroffen. Bundesweit gilt der Freistaat als Corona-Hotspot.

Impfstart auch in Thüringen

Auch Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) verbindet mit dem bundesweiten Beginn der Corona-Impfungen große Hoffnungen. Dies sei ein beeindruckender und bewegender Tag für sie, sagt sie. Ein Corona-Impfstoff stehe nun doch schneller zur Verfügung, als dies im Sommer noch erwartet worden sei.

Werner betont, dass die Impfungen nicht nur für die Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sehr wichtig seien, sondern auch für die dort Beschäftigten. Denn egal wie sehr die Pflegerinnen und Pfleger sich und andere mit Masken und Handschuhen schützten - im Pflegealltag kämen sie und die Bewohner sich stets sehr nahe, sagt Werner.