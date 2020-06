Politiker im Zwielicht: Wo Lobbyismus aufhört und Korruption beginnt

Anzeige

Berlin. Die Affäre um den CDU-Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor und dessen Verbindungen zu einem US-Unternehmen wirft ein Schlaglicht auf einen Teilbereich der Politik, der am liebsten im Verborgenen agiert: den Lobbyismus.

Die Szene, die der Journalist Thomas Leif und der Politikwissenschaftler Rudolf Speth in einem Standardwerk provokant als “Fünfte Gewalt” im Staat neben Legislativer, Exekutiver, Judikativer und Medien bezeichnet haben, hat einen fast schon traditionell schlechten Ruf.

Etwas Zwielichtiges haftet ihr an, zahlreiche Mythen umranken sie.

Dabei ist Lobbyismus per se gar nichts Negatives. Im Gegenteil. In der Politikwissenschaft ist die herrschende Meinung, dass die Vertretung wirtschaftlicher, sozialer, gesellschaftlicher oder kultureller Interessen nicht nur ein legitimer, sondern geradezu ein notwendiger Bestandteil des demokratischen Willensbildungsprozesses ist.

Nichts anderes tun Lobbyisten, deren Name sich übrigens von der Vorhalle (englisch Lobby) ableitet, in der Interessenvertreter früher auf Politiker warteten. Ob der Begriff seinen Ursprung in den Vorhallen der Parlamente oder bedeutender Hotels hat, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei rekonstruieren.

Grundsätzlich ist es also kein Problem, das Abgesandte von Unternehmen, Verbänden und zivilgesellschaftliche Organisationen deren Interessen vertreten. Problematisch wird es immer erst bei der Frage, “wie” sie das tun.

Geld gegen Entscheidung gleich Korruption

Fehlende Transparenz ist ein häufig beklagtes Problem. Zu große Nähe zwischen Politiker und professionellen Einflüsterern ein weiteres. Noch problematischer wird es, wenn die Grenzen verschwimmen.

Wenn etwa , wie jetzt im Fall Amthor, nicht mehr klar ist, ob jemand noch als Politiker oder schon als Lobbyist agiert. Wenn dann auch noch Geld fließt, steht der Vorwurf der Vorteilnahme im Raum. Bei regelrechten Geschäften - Geld gegen politische Entscheidung - wäre der Tatbestand der Korruption erfüllt.

Das ist der Vorwurf, den nun gegen Amthor erhoben wird, der aber noch nicht bewiesen ist. “Ich bin nicht käuflich”, sagt der Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg-Vorpommern selbst.

Amthor wird jetzt eine Menge Fragen beantworten müssen. Warum eigentlich hat er in so vielen Fällen den Türöffner für das Startup Augustus Intelligence gespielt? Für gewöhnlich setzen sich Abgeordnete für Unternehmen ein, die in ihrem Wahlkreis viele Menschen beschäftigten, die wiederum potenzielle Wähler sind. Verbindungen der New Yorker Firma mit Landkreis Vorpommern-Greifswald sind allerdings bislang nicht bekannt geworden.

Entscheidend wird die Frage nach den Reisen

Gab es mit Ausnahme der aktuell wertlosen Aktienoptionen wirklich keine finanziellen Gegenleistungen, wie Amthor nun beteuert? Warum hat er dann den Titel eines “Directors” der Firma angenommen? Hat er darauf spekuliert, die Optionsscheine bei einem späteren Wertzuwachs der Firma später doch noch zu Geld machen zu können? Oder ging es ihm nur um die illustre Gesellschaft?

Entscheidend für das politische Schicksals Philipp Amthors könnte die Frage sein, wer die vielen Geschäftsreisen bezahlt hat, von denen nun die Rede ist. Sollte das Geld von Augustus Intelligence gekommen sein, könnte die Bundestagsverwaltung die Reisen als “Geldwerte Zuwendung” bewerten.

Politisch würde es für den CDU-Youngster dann mutmaßlich sehr eng.

Um sein Bundestagsmandat allerdings muss Amthor sich nur wenig Sorgen machen. Das liegt auch daran, dass sie Regeln dessen, was Abgeordnete in Deutschland dürfen, ziemlich weit gefasst sind. Und die Sanktionen, die ihnen drohen, sind minimal.

Hausdurchsuchung bei Abgeordneter

Das krasseste Beispiel dafür ist das der CDU-Abgeordneten Karin Strenz, die wie Amthor aus dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommer stammt. Gegen die 52-Jährige laufen sogar staatsanwaltschaftliche Ermittlungen wegen des Verdachts auf Korruption.

Die CDU-Politikerin wird verdächtigt, über eine Lobbyfirma mindestens 22.000 Euro aus Aserbaidschan bekommen zu haben, einem Land dessen autoritäres Regime immer wieder eklatant gegen Menschenrechte verstößt.

Da Strenz 2015 als einzige deutsche Abgeordnete in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates gegen eine Forderung zur Freilassung politischer Gefangener in Aserbaidschan gestimmt hatte, erhoben mehrere Politiker anderer Parteien den Vorwurf der Käuflichkeit.

Die CDU-Bundestagsabgeordnete Karin Strenz bei einem Wahlkampftauftritt von Bundeskanzlerin Merkel – sie wurde in einem Ermittlungsbericht zur Aserbaidschan-Affäre namentlich genannt.

Das Bundestagspräsidium rügte Strenz, weil sie ihre Nebeneinkünfte nicht rechtzeitig angezeigt hatte und verhängte eine Geldbuße von 20.000 Euro. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft das Abgeordnetenbüro und die Privatwohnung der Parlamentariern durchsucht.

Trotzdem ist Strenz noch immer Mitglied des Bundestags und wird es wohl bis zur nächsten Wahl bleiben, wenn sie ihr Mandat nicht freiwillig niederlegt. Ein Mandatsentzug würde nur beim Wegfall der Wählbarkeitsvoraussetzung erfolgen, dazu allerdings müsste zu Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden. Alternativ könnte ein Richter auch bei einer geringeren Strafe die Wählbarkeit aberkennen.

Damit es so weit kommt, müsste allerdings erst einmal Anklage erhoben werden.