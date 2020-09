Politik und Wirtschaft rufen nach kürzerer Quarantäne

Anzeige

Anzeige

Berlin. In Bund und Ländern mehren sich Stimmen, die nach einer Verkürzung der Quarantänezeiten zur Eindämmung der Corona-Pandemie rufen. “Es würde das ganze System erleichtern”, sagte Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet am Freitag in Düsseldorf. Menschen weniger als 14 Tage Quarantäne zuzumuten erhöhe die Akzeptanz für die Maßnahme, so der CDU-Politiker.

Ähnlich hatte sich zuvor SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach geäußert. “Ich halte es für sehr sinnvoll, die Quarantänezeit auf fünf Tage zu begrenzen”, sagte Lauterbach der “Welt”. Zwar müsse eine Verkürzung der Quarantäne auf fünf Tage nach Symptombeginn gut begründet sein. “Aber nach fünf Tagen sind weniger als 5 bis 10 Prozent noch ansteckend, und dann meist nur wenig und kurz”, erläuterte der Mediziner auf Twitter.

Eine Debatte mit Missverständnissen

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Auch Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) betonte: “Sowohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Monate als auch die Erfahrungen aus der Praxis deuten stark darauf hin, dass eine Verkürzung der Quarantäne von den heute vorgeschriebenen 14 Tagen vertretbar wäre.”

Die Debatte brachte Christian Drosten, Leiter des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, ins Rollen. Drosten hatte sich allerdings nicht für eine Verkürzung der Quarantänezeit bei Corona-Verdachtsfällen ausgesprochen. Stattdessen hatte er in einem Gastbeitrag für die “Zeit” und im am Dienstag veröffentlichten NDR-Podcast “Coronavirus Update” für eine Reduktion der Isolierungszeit plädiert. Drosten fühlt sich nun missverstanden: “Isolierung und Quarantäne geraten durcheinander”, schrieb er am Freitag auf Twitter.

Anzeige

Als “Isolierung” wird in der Wissenschaft die Separierung jener Menschen bezeichnet, die nachweislich infiziert sind. Von “Quarantäne” ist hingegen bei bloßen Verdachtsfällen die Rede – also bei Menschen, die vorsichtshalber separiert werden, weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Bei ihnen – also den Infizierten – ist das Ansteckungsrisiko einige Tage nach Ausbruch der Symptome geringer als zunächst gedacht.

Seibert: Ständiges Lernen und neu Abwägen

Anzeige

“Wer diagnostiziert wird”, sagte Drosten in seinem Podcast, “der ist praktisch in dem Moment, wo das Ergebnis zurückkommt, schon gar nicht mehr infektiös.” Zu dem Zeitpunkt sei die Viruslast im Körper der Betroffenen “ganz schön gering”. Da ergebe es kaum noch Sinn, diese Menschen bis zu zwei Wochen lang nicht mehr aus dem Haus treten zu lassen. Bisher dauert die Isolation Infizierter zehn Tage.

Angesichts der komplexen Debatte in der Wissenschaft übte sich die Bundesregierung am Freitag in Zurückhaltung. Regierungssprecher Steffen Seibert mochte sich bei der Begegnung mit Hauptstadtjournalisten nicht zu den Vorstößen um eine Reduzierung von Isolierungszeit und Quarantäne äußern.

“Die Bundespressekonferenz ist nicht der richtige Ort, um Debatten in der Wissenschaft zu kommentieren”, sagte Seibert. “Derzeit gelten für die Bundesregierung die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts: 14 Tage Quarantäne.”

Er betonte jedoch, dass es je nach Erkenntnislage jederzeit weitere Anpassungen der Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus geben könne. Gesellschaft, Politik und Wissenschaft befänden sich auf einem “Weg des ständigen Lernens und ständig neuen Abwägens”, so Seibert.

Wirtschaft hofft auf kurze Quarantäne

Die Wirtschaft greift die neue Debatte hingegen dankbar auf. “Die deutsche Industrie unterstützt den Vorschlag für eine Begrenzung der Quarantänepflicht für Corona-Verdachtsfälle auf fünf Tage”, sagte Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer beim Bundesverband der Deutschen Industrie. “Für den Hochlauf der exportorientierten deutschen Unternehmen sind Reisen von Fachkräften ins Ausland unabdingbar, etwa um industrielle Großanlagen und Maschinen in Betrieb zu setzen und zu warten”, erläuterte Lang. Aber selbst eine verkürzte Quarantänezeit stelle für die Wirtschaft eine große Herausforderung dar.

Virologe Drosten rechnete am Freitag vor, welche Folgen eine verkürzte Quarantäne von 14 auf zehn Tage hätte. Dabei würde man bis zu 10 Prozent der Neuinfektionen verpassen, schrieb er auf Twitter. “Man könnte vielleicht sogar auf sieben Tage gehen”, so Drosten; schließlich könne und müsse man nicht alle Infektionsfälle verhindern. “Eine politische Entscheidung”, schob er hinterher.