Polen und Ungarn zufrieden: Wie der deutsche Kompromiss den EU-Haushalt rettet

Anzeige

Anzeige

Brüssel. Es ging dann doch sehr schnell. Die Debatte beim EU-Gipfel in Brüssel dauerte am Donnerstagabend weniger als eine halbe Stunde, dann stand fest: Ungarn und Polen geben die Blockade des größten Finanzpakets in der Geschichte der EU auf. Nun stehen der EU in den kommenden sieben Jahren knapp 1,8 Billionen Euro zur Verfügung. Mindestens 750 Milliarden Euro davon will die Union einsetzen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu dämpfen.

Um kurz nach 19 Uhr twitterte EU-Ratspräsident Charles Michel, dass es gelungen sei, einen Deal zu schließen. Damit geht ein wochenlanger, erbittert geführter Streit mit Ungarn und Polen zu Ende. Die Regierungen in Budapest und Warschau drohten damit, das gesamte Finanzpaket zu blockieren, um die die Einführung eines sogenannten Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Die EU will künftig Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in den Mitgliedsstaaten mit Geldentzug bestrafen. Das ist ein Novum.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Schon vor Beginn des letzten EU-Gipfels in diesem Jahr hatte sich angedeutet, dass ein Kompromiss in greifbarer Nähe war. Dennoch appellierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihrer Ankunft in Brüssel, den Haushalt so schnell wie möglich zu beschließen. “Es wäre ein sehr wichtiges Zeichen für die Handlungsfähigkeit der EU”, sagte Merkel.

Die deutsche Ratspräsidentschaft legte eine Zusatzerklärung vor, die Polen und Ungarn von ihrem Veto abbringen sollte. In dem Papier wird beschrieben, welche Möglichkeiten die beiden Staaten haben, sich gegen die Anwendung des Verfahrens zu wehren. Im Falle einer Strafandrohung durch die EU-Kommission gegen ein Mitgliedsland soll etwa erst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs abgewartet werden, bevor das Geld tatsächlich gekürzt wird. Das könnte bis zu zwei Jahre dauern.

Erpressungsversuche

Offenbar wegen des Zeitgewinns hatten sich sowohl Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán als auch Polens starker Mann, Vizeregierungschef Jaroslaw Kaczynski, vor Beginn des Gipfels zufrieden mit dem deutschen Vorschlag gezeigt. Kritiker wandten dagegen ein, dass der ursprünglich geplante Rechtsstaatsmechanismus zu stark verwässert worden sei. Die Rede war von einem Instrument, dass geschaffen worden sei, um es nicht anzuwenden.

Anzeige

Zwar hängt der Rechtsstaatsmechanismus formal nicht mit dem Haushaltspaket zusammen. Doch das Budget und die Corona-Hilfen müssen mit den Stimmen aller Regierungen beschlossen werden. Der Zwang zur Einstimmigkeit gab Ungarn und Polen also einen starken Hebel in die Hand. Im Europaparlament war von Erpressungsversuchen die Rede, denen man sich nicht beugen werde.

Video EU-Gipfel in Brüssel gestartet 1:08 min Der Streit über den EU-Haushalt ist das Hauptthema des Gipfels der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. © Reuters

Anzeige

Das Parlament muss dem Deal noch zustimmen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das auch geschehen. Der Chef der größten Fraktion, Manfred Weber (CSU), sagte am Donnerstag bereits vor Einigung der Staats- und Regierungschefs, dass der Mechanismus die Spielregeln in der EU grundlegend verändere. Denn erstmals in ihrer Geschichte verfüge die EU über ein Instrument, um das Geld der europäischen Steuerzahler vor Rechtsstaatsverächtern zu schützen. Die EU-Kommission wirft Polen und Ungarn seit Jahren vor, durch den Umbau der Justiz und Druck auf Medien gegen Grundwerte der Gemeinschaft zu verstoßen.

“Die Erklärung der Mitgliedsstaaten ist kein Glanzstück”, sagte Rasmus Andresen, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im Europaparlament, in einer ersten Reaktion. Es handle sich um eine “unverbindliche politische Erklärung”. Entscheidend sei jedoch, “dass der Gesetzestext zum Rechtsstaatsmechanismus unverändert bleibt”. Der Grünen-Politiker fügte hinzu: “Viktor Orban ist gescheitert.” Nun komme es darauf an, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen standhaft bleibe “und sich nicht von faulen und unverbindlichen Erklärungen der Mitgliedsstaaten leiten lässt”, sagte Andresen.

Förderung von Atomkraft

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten bei ihrem physischen Treffen bis Freitag auch eine Reihe weiterer zentraler Entscheidungen treffen, die über Jahre hinweg wirken sollen. Auch hier spielt Polen eine entscheidende Rolle. Die EU will sich im Kampf gegen den Klimawandel stärker engagieren. Dazu soll der Ausstoß von Treibhausgasen bis zum Jahr 2030 um 55 Prozent unter den Wert von 1990 gedrückt werden. Bislang lag die Zielmarke bei 40 Prozent. Doch Polen und andere Staaten aus Osteuropa sind für ihre Energieversorgung noch stark auf Kohle angewiesen. Sie fordern mehr finanzielle Unterstützung für die Energiewende.

Staaten wie Frankreich und Tschechien wollen zudem, dass auch die Atomkraft in Zukunft als grüne Energieform gefördert wird. Der Streit erhöhte den Druck auf Deutschland, das sowohl aus der Kernenergie wie auch der Kohl aussteigen will. Kanzlerin Merkel sagte zu Beginn des Gipfels, dass sie das 55-Prozent-Ziel unterstütze. Sie schränkte allerdings ein: “Hierzu gibt es noch keinen Beschluss des Europäischen Rates, und das wollen wir während dieser Tagung natürlich auch versuchen.”

Die EU-Staats- und Regierungschefs wollten am Donnerstag bei einem gemeinsamen Abendessen auch die angespannten Beziehungen zur Türkei besprechen. Ankara liegt mit den EU-Mitgliedern Griechenland und Zypern wegen türkischer Erdgaserkundungen im östlichen Mittelmeer im Streit.

Harte EU-Sanktionen hat die Türkei allerdings dem Vernehmen nach nicht zu erwarten. Auch auf Drängen Deutschlands könnte es vorerst bei Strafmaßnahmen gegen Einzelpersonen und Unternehmen bleiben, die an den Bohrungen beteiligt sind.