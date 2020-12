Polen spricht von Einigung im EU-Haushaltsstreit: Bleibt der Showdown aus?

Anzeige

Brüssel. Kurz vor Beginn des EU-Gipfeltreffens in Brüssel ist Bewegung in den Streit um den EU-Haushalt gekommen. Nach Darstellung des polnischen Vizeregierungschefs Jaroslaw Gowin haben sich Polen und Ungarn mit der deutschen EU-Ratspräsidentschaft auf einen Kompromiss verständigt.

Trifft das zu, dann könnte beim Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag und Freitag ein Showdown vermieden werden. EU-Diplomaten äußerten sich am Mittwoch in Brüssel zunächst vorsichtig: “Wir warten auf die endgültige Bestätigung.”

Ungarn und Polen blockieren das 1,8 Billionen Euro schwere Finanzpaket, mit dem die EU die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie dämpfen will. Wenn sie den Corona-Hilfen in Höhe von 750 Milliarden Euro und dem mehrjährigen EU-Haushalt im Umfang von mehr als einer Billion Euro auf dem Gipfel nicht zustimmen, könnte das dramatische Folgen haben.

EU hätte 2021 nur eine Art Notbudget

Die EU hätte im nächsten Jahr nur eine Art Notbudget. Zahlreiche Programme aus Bereichen wie Forschung, Gesundheit, Bildung und Jugend könnten dann nicht starten. Auch würde sich die Auszahlung der Corona-Hilfen möglicherweise erheblich verzögern.

Hintergrund der Vetodrohungen aus Ungarn und Polen ist die geplante Einführung eines sogenannten Rechtsstaatsmechanismus. Damit könnten künftig zum ersten Mal in der Geschichte der EU bestimmte Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit mit dem Entzug von Fördergeldern geahndet werden. Die EU-Kommission wirft Ungarn und Polen seit Jahren vor, gegen grundlegende Werte der Union wie die Unabhängigkeit der Justiz und die Pressefreiheit zu verstoßen.

Polens Vize-Premier signalisiert Einigung

”Es gibt eine Absprache im Dreieck Warschau-Berlin-Budapest”, sagte der polnische Vizeregierungschef Gowin am Mittwoch in Warschau. Bereits am Dienstagabend hatte der ungarische Regierungschef Viktor Orbán gesagt, man sei nur noch “einen Zentimeter” von einer Lösung entfernt. Gowin sagte weiter, er glaube, dass auch die übrigen 24 Hauptstädte innerhalb der EU diese Vereinbarung mittragen könnten. Details dazu, wie die Lösung aussehen könnte, nannte Gowin nicht.

Zuletzt war in Brüssel von einer Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus die Rede, die es Polen und Ungarn leichter machen könne, ihre Blockadehaltung aufzugeben. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte sich zuvor noch skeptisch gezeigt, ob es beim Gipfel zu einer Einigung kommen werde.

Merkel wagt keine Prognose

In ihrer Regierungserklärung wollte sie am Mittwoch keine Prognose wagen. “Auch da kann ich ihnen leider noch nicht sagen, ob das gelingen wird oder nicht”, sagte sie. Sollten die Verhandlungen doch noch scheitern, könnten die 25 EU-Staaten, die für den Rechtsstaatsmechanismus stehen, theoretisch die Corona-Hilfen auch ohne Polen und Ungarn auf den Weg bringen. Die EU-Kommission arbeitet bereits an diesem sogenannten Plan B.

Dieser gilt in Brüssel allerdings vor allem als Druckmittel für die Verhandlungen. Denn würde der Plan umgesetzt, wären Polen und Ungarn von dem Corona-Konjunkturprogramm ausgeschlossen. Auch würde das faktisch die Spaltung der EU vorantreiben.

Nach den Meldungen aus Polen äußerten sich Europa-Politiker vorsichtig optimistisch. “Es ist ein gutes Zeichen, dass der Rechtsstaatsmechanismus jetzt nicht neu aufgemacht wurde”, sagte der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND): “Man wird sich die Erklärung genau anschauen müssen - man kann aber schon vorsichtig von einem Erfolg für das Europäische Parlament sprechen.”

Der Deal mit Polen und Ungarn dürfe jetzt aber nicht dazu führen, “dass der Mechanismus stark verspätet oder gar nicht zum Einsatz kommt”, sagte Freund: “Wir haben in Europa eine Krise des Rechtsstaats und müssen schnell mit allen Instrumenten eingreifen.”

Barley drängt zur Eile

Die Vizepräsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley (SPD), drängte zur Eile. “Wenn wir es jetzt nicht schaffen, den Haushalt an die Einhaltung europäischer Grundwerte zu binden, dann haben wir für die nächsten sieben Jahre überhaupt keine Druckmittel mehr. Deswegen ist es existenziell, dass der Rechtsstaatsmechanismus jetzt eingesetzt wird”, sagte Barley dem RND.

Die ungarische Regierung versuche “seit zehn Jahren, die Rechtsstaatlichkeit auszuhöhlen – Konsequenzen seitens der EU hat es nie gegeben”.