Polens Regierungschef Morawiecki wirft EU Erpressung vor

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki hält eine Rede im Europäischen Parlament. Im Europaparlament in Straßburg kommt es a19.10.2021 zu einem mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen Polen und der EU-Kommission. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki will in einer Plenardebatte umstrittene Justizreformen seines Landes verteidigen. © Quelle: Ronald Wittek/Pool EPA/AP/dpa