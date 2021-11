Polens Parlament stimmt Gesetz zum Grenzschutz zu – inklusive Einschränkung der Pressefreiheit

Anzeige

Warschau. Polens Parlament hat einem Gesetz zum Schutz der Grenze zugestimmt, das eine zeitweise Einschränkung der Bewegungs- und Pressefreiheit in der Grenzregion möglich machen soll. Eine deutliche Mehrheit von Abgeordneten stimmte am Mittwoch für die Novelle der nationalkonservativen Regierungspartei PiS.

Nach der Abstimmung im Sejm, der ersten Kammer des Parlaments, geht der Gesetzentwurf nun an die zweite Kammer, den Senat. Dieser kann Änderungsvorschläge machen. Vertreter der Opposition kritisierten, die PiS-Regierung wolle angesichts der Krise um die Migranten an der polnisch-belarussischen Grenze den Zugang von kritischen Journalisten dauerhaft blockieren.

Polen hatte Anfang September für einen Streifen von drei Kilometern entlang der Grenze zu Belarus den Ausnahmezustand verhängt. Ortsfremde, Journalisten und Hilfsorganisationen dürfen nicht in diese Zone. Der Ausnahmezustand läuft am 2. Dezember aus und kann laut Verfassung nicht mehr verlängert werden. Die Gesetzesnovelle sieht nun vor, dass künftig der Innenminister bei einer Gefahrenlage allen Ortsfremden den Zugang zu einem von ihm definierten Grenzgebiet verbieten kann. Über Ausnahmen - besonders für Journalisten - soll der örtliche Kommandeur des Grenzschutzes entscheiden.

Polens Präsident: Militär an Grenze zu Belarus keine Bedrohung

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hat am Mittwoch Angaben über eine „militärische Bedrohung“ an der Grenze zu Belarus zurückgewiesen. Polen nutze vor allem Polizei und Grenzschutz, um seiner Verpflichtung nachzukommen, die östliche Grenze der EU vor „illegaler Migration“ zu schützen. Die Präsenz des Militärs im Hinterland diene vor allem als Rückversicherung, sagte Duda bei einem Besuch in Montenegro.

Duda betonte, sein Land werde keinerlei internationale Entscheidungen über Lösungsmöglichkeiten für die Lage an der Grenze akzeptieren, ohne selbst beteiligt zu sein. Er spielte damit auf ein Telefonat der geschäftsführenden Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko am Dienstagabend an.

Belarussische Sicherheitskräfte begannen nach Informationen der polnischen Regierung damit, seit Tagen an der Grenze ausharrende Migranten in Bussen abzutransportieren. Das Lager in der Nähe des Grenzübergangs Kuznica leere sich langsam, sagte der stellvertretende Innenminister Maciej Wasik in Warschau. Er habe Hinweise erhalten, dass Lukaschenko die Busse geschickt habe. Eine große Gruppe Migranten aus dem Nahen Osten harrte seit dem 8. November an der Grenze aus.

Eine Sprecherin des Grenzschutzes, Anna Michalska, sagte indes, einige Migranten seien dabei beobachtet worden, wie sie Holzstämme mitnahmen. Unklar sei daher, ob sie möglicherweise an eine andere Stelle der Grenze gebracht würden.

Unklar, wohin Minsk die Migranten bringt

Der polnische Grenzschutz veröffentlichte ein Video mit Aufnahmen von Migranten, die von belarussischen Sicherheitskräften von der Grenze weg dirigiert wurden. Es war nicht klar, wohin sie gebracht wurden. Amtliche Mitteilungen über die Lage an der Grenze sind schwer zu überprüfen, da Journalisten, Hilfsorganisationen und andere wegen des von Polen an der Grenze verhängten Ausnahmezustands eine drei Kilometer breite Sperrzone nicht betreten dürfen.

Die Lage hatte sich am Dienstag verschärft, als polnische Grenzschützer mit Wasserwerfern und Tränengas gegen steinewerfende Migranten auf belarussischer Seite vorgingen. Warschau beschuldigte Lukaschenko, Rauchgranaten und andere Waffen an die Menschen entlang der Grenze verteilt zu haben. Am Mittwoch erklärten die polnischen Behörden, dass sich die Lage beruhigt habe. Sie registrierten zwar 161 Versuche, die polnische Grenze illegal zu überqueren, aber im Lager am Grenzübergang Kuznica, der inzwischen geschlossen ist, hielten sich weniger Menschen auf.

Anzeige

Eine polnische Presse-Organisation meldete, Personen in polnischen Militäruniformen hätten drei Fotojournalisten geschlagen und mit Handschellen gefesselt. Das sei am Dienstag außerhalb des Sperrgebiets passiert, teilte der Press Club Polska mit. Das polnische Verteidigungsministerium dementierte die Anwendung von Gewalt, verwies aber darauf, dass Truppen befugt seien, zu intervenieren, wenn sie das in Zeiten der Spannung für notwendig erachteten. Die Fotojournalisten seien maskiert gewesen und hätten keine Erkennungszeichen getragen, die sie als Medienvertreter kenntlich machten.

Irak appelliert an seine Bürger, nach Hause zu fliegen

Die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta berichtete, die Migranten seien in einem Logistikzentrum an der Grenze untergebracht worden. So hätten sie nach vielen Tagen die Möglichkeit gehabt, in geschlossenen Räumen statt in Zelten zu schlafen.

Der Irak appellierte an seine Bürger, nach Hause zu fliegen; der Weg in die EU sei versperrt. Die ersten Flüge waren für Donnerstag geplant.

Der Westen beschuldigt Lukaschenko, die Migranten als Vergeltung für EU-Sanktionen an die Grenze zu locken. Belarus bestreitet, die Krise inszeniert zu haben.