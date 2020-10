Sprengstoff und Munition: Deutscher Rechtsterrorist in Polen festgenommen

Anzeige

Polnische Behörden haben in Danzig einen mutmaßlichen deutschen Rechtsterroristen festgenommen. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und seines Arbeitsplatzes wurden Sprengstoff, Zünder, Munition und eine Tränengasgranate gefunden. Der Sprengstoff hatte eine Wirkung von 1,2 Kilo TNT.

Das gab der Sprecher der polnischen Spezialeinheiten, Stanislaw Żaryn, am Donnerstag bekannt. Jürgen K. wurde demnach vergangene Woche in Danzig von Anti-Terror-Einheiten festgenommen.

Der Deutsche habe zudem rechtsextremistische Ansichten in sozialen Medien publiziert. Die Behörden stießen bei einer Ermittlung in “Aktivitäten einer organisierten terroristischen Gruppe” auf den Mann. Die Gruppe sei in Polen und anderen Ländern aktiv, sagte Żaryn.