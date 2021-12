Razzia bei freiwilligen Helfern in Polen: Hilfsorganisation spricht von Einschüchterung

Anzeige

Warschau. Eine katholische Hilfsorganisation hat der polnischen Polizei am Freitag wegen einer Razzia Einschüchterung vorgeworfen. Vier freiwillige Helfer der Organisation „Klub Inteligencji Katolickiej“ (Klub der katholischen Intelligenz), die Migranten an der polnischen Grenze mit Belarus hilft, wurden am Mittwoch von bewaffneten Polizisten stundenlang verhört, Mobiltelefone und Laptops aus dem regionalen Hilfszentrum nahe der Ortschaft Grodek wurden beschlagnahmt. Die Organisation sprach von einem „skandalösen“ Akt der Einschüchterung.

Der Anwalt Artur Kula, der mit der Hilfsorganisation zusammenarbeitet, sagte bei einer Pressekonferenz am Freitag, der Polizeieinsatz sei „exzessiv und der Situation nicht angemessen“ gewesen. Die Gruppe erklärte, es sei ihre Mission, dabei zu helfen, im Einklang mit dem polnischen Gesetz die Leben von Migranten zu retten, die in den Wäldern und Sümpfen auf der polnischen Seite der Grenze gestrandet seien.

Polizei: Einsatz sei notwendig gewesen

Der regionale Polizeisprecher Tomasz Krupa sagte der Nachrichtenagentur AP, die Polizei verdächtige die freiwilligen Helfer der Organisation, gegen Gesetze verstoßen zu haben, die es verbieten, Personen bei illegalen Grenzübertritten zu helfen. Den Angaben nach gelangte die Polizei in Folge von Routinekontrollen zweier Autos, die zu dem Hilfszentrum gehören, zu der Einschätzung. Krupa insistierte, der Einsatz sei notwendig gewesen und professionell durchgeführt worden, alle Wachen und Polizisten müssten im Grenzgebiet Waffen tragen.

Anwalt Kula sagte, es sei „absurd“ anzunehmen, dass die katholische Organisation Menschen schmuggle. Hanna Machińska, die Stellvertreterin des Beauftragten für Bürgerrechte in Polen, sagte, der Polizeieinsatz scheine darauf ausgerichtet gewesen zu sein, Aktivisten, die Hilfe leisteten, einzuschüchtern.

Polen mit strengen Regeln im Grenzgebiet

Neue Vorschriften verbieten humanitäre Aktivitäten im Grenzgebiet, Journalisten brauchen Genehmigungen, um bestimmte Gebiete zu betreten. „Wir erwarten, dass der polnische Staat Nichtregierungsorganisationen Unterstützung und Schutz anbieten wird, insbesondere denen, die humanitäre Hilfe leisten“, erklärte die Hilfsorganisation.

Tausende Migranten aus dem Nahen Osten haben versucht, auf die polnische Seite der EU-Grenze zwischen Polen und Belarus zu gelangen. Die EU spricht von einer „hybriden Attacke“ durch die autoritäre belarussische Regierung, die zum Ziel habe, die EU zu destabilisieren. Diplomatische Anstrengungen hatten eine Verringerung des Drucks auf die Grenze zur Folge, doch gibt es weiterhin jede Nacht versuchte Grenzübertritte.