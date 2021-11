Grenzdrama zwischen Polen und Belarus: Ministerpräsident Morawiecki besucht Truppen

Anzeige

Warschau. Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki und Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak haben sich am Dienstag an die Grenze zu Belarus begeben. Sie hätten am frühen Morgen im polnischen Grenzort Kuznica die Sicherheitskräfte besucht, die Polens östliche Grenze schützten, teilte Regierungssprecher Piotr Müller via Twitter mit.

Dem Post waren Fotos angefügt, auf denen unter anderem zu sehen war, wie Morawiecki mit den Uniformierten sprach. Der polnische Regierungschef dankte in einem Facebook-Eintrag Polizisten, Soldaten und Grenzschützern angesichts der angespannten Situation an der Grenze für ihren „schweren Dienst“.

Die Regierung in Warschau und die EU werfen dem autoritären belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko vor, Menschen aus Krisenregionen wie Afghanistan und dem Irak einfliegen zu lassen, um sie dann in die EU zu schleusen. Am Montag hatten nach Angaben polnischer Behörden größere Gruppen von Migranten auf der belarussischen Seite in der Nähe des mittlerweile geschlossenen Grenzübergangs Kuznica vergeblich versucht, die Zaunanlage zu durchbrechen. Laut polnischen Behörden hielten sich zwischen 3000 und 4000 Migranten im Grenzgebiet auf.

Berichten zufolge versperrten belarussische Grenzschützer den Menschen im Niemandsland den Rückweg auf die belarussische Seite. Weitere Migranten, die unter anderem mit Taxis an die Grenze wollen, würden ebenfalls zurückgewiesen.

Die neugewählten deutschen Bundestagsabgeordneten Julian Pahlke und Merle Spellerberg (beide Grüne) sind unterdessen ebenfalls ins Grenzgebiet gereist. Sie wollten sich im Gespräch mit lokalen Verantwortlichen und Hilfsorganisationen selbst ein Bild von der Lage machen.