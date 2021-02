Plakate in Landtagssitzung: Rot-Rot-Grün erinnert an Kemmerich-Wahl

Abgeordnete der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen halten in einer Pause der Landtagssitzung in Thüringen mahnend ein Plakat von der Gratulation Björn Höckes (AfD) an Thomas Kemmerich (FDP) hoch, auf die Minute genau ein Jahr nach Kemmerichs Wahl zum Ministerpräsidenten in Thüringen mit Stimmen der AfD. Kemmerich nahm die Wahl am 5. Februar 2020 an und löste damit ein politisches Beben aus. © Quelle: Michael Reichel/dpa