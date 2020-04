Anzeige

Berlin. Der Untersuchungsausschuss des Bundestags zur Aufklärung des Maut-Debakels soll nach einer wochenlangen Zwangspause durch die Corona-Krise bald wieder tagen. Der Ausschuss-Vorsitzende Udo Schiefner (SPD) sagte der Nachrichtenagentur dpa am Mittwoch: “Derzeit sieht es so aus, dass der Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut die Vernehmung von Zeugen am 7. Mai 2020 wieder aufnimmt.”

Darauf habe man sich auf Arbeitsebene verständigt. Die “Süddeutsche Zeitung” hatte zuvor berichtet, das Gremium werde die Arbeit am 14. Mai wieder aufnehmen. Der Untersuchungsausschuss war zuletzt Mitte März zusammengekommen.

Um die geltenden Abstandsregeln zu beachten, werde der Ausschuss in einem größeren Saal tagen. Die Zahl der Anwesenden im Ausschuss werde auf das Notwendige begrenzt, so Schiefner.

Die vergangenen Wochen seien genutzt worden, um die vielen tausend Seiten Akten weiter auszuwerten. “Insgesamt liegen dem Ausschuss inzwischen weit über eine halbe Million Blatt Dokumente vor.”

Für 18. Juni Vernehmung von Innenminister Seehofer angestrebt

Bei der nächsten Sitzung sollten Beamte aus dem Bundeskanzleramt und dem Bundesverkehrsministerium gehört werden. Wie die “Süddeutsche Zeitung” schreibt, ist für den 18. Juni eine Vernehmung von Ex-CSU-Chef Horst Seehofer angestrebt, dem jetzigen Innenminister.

Die Pkw-Maut war ein Prestigeprojekt der CSU. Die Opposition wirft Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) schwere Fehler zulasten der Steuerzahler vor. Der Bund hatte Verträge zur Erhebung und Kontrolle der Pkw-Maut 2018 geschlossen - bevor endgültige Rechtssicherheit bestand.

Nach dem Aus für die Maut im Juni 2019 kündigte der Bund die Verträge. Die für die Pkw-Maut vorgesehenen Betreiber Kapsch und CTS Eventim haben Schadenersatzforderungen angekündigt und ihre Ansprüche an den Bund auf 560 Millionen Euro beziffert.

