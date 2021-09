Pimmelgate: Vorwurf des Amtsmissbrauchs nach Durchsuchungen gegen Hamburger Innensenator

Anzeige

Anzeige

Hamburg. Mit einer Hausdurchsuchung soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Polizei in Hamburg auf eine Beleidigung des Hamburger Innensenators Andy Grote reagiert haben. Ein Twitter-Nutzer hatte einen Tweet Grotes über eine Feier im Schanzenviertel mit den Worten „Du bist so 1 Pimmel“ kommentiert.

Auf dem Kurznachrichtendienst machten die Nutzer ihrem Ärger über den mutmaßlichen Amtsmissbrauch unter dem Hashtag #Pimmelgate Luft.

Am 30. Mai hatte sich der Hamburger Innensenator Andy Grote über die Feiern in Hamburg beschwert. „Manch einer kann es wohl nicht abwarten, dass wir alle wieder in den Lockdown müssen... Was für eine dämliche Aktion!“, schrieb er. Unter den zahlreichen Reaktionen war auch ein Nutzer, der Grote als „Pimmel“ bezeichnete. Nun soll die Wohnung genau dieses Users durchsucht worden sein.

Anzeige

Die Hamburger Polizei bestätigte dies. Wie eine Polizeisprecherin der „TAZ“ sagte, habe die Polizei bei der Durchsuchung Beweismittel sichern und feststellen wollen, wer Zugriff auf den Twitter-Account habe. „Da viele Taten strafbarer Beleidigungen im Internet mittels internetfähigen Geräten begangen werden, werden in diesem Deliktsbereich regelhaft Durchsuchungen vorgenommen“, sagte die Sprecherin.

Anzeige

Auf Twitter entspann sich daraufhin eine Diskussion um die Verhältnismäßigkeit der Polizeiaktion. Diese hatten am frühen Mittwochmorgen die Wohnung mit sechs Beamten gestürmt – dem Bericht der „TAZ“ zufolge wohnt der gesuchte Twitter-Nutzer dort aber gar nicht mehr.