Philipp Amthor zieht Kandidatur für CDU-Landesvorsitz zurück

Spornitz. Nach Lobbyismus-Vorwürfen hat Philipp Amthor seine Kandidatur für den Landesvorsitz der CDU in Mecklenburg-Vorpommern zurückgezogen. Zuvor hatte der Landesvorstand am Freitag in Güstrow gemeinsam mit dem 27-Jährigen über das weitere Vorgehen beraten. Amthor war der einzige Kandidat für den Posten. An seiner Stelle wird der Kommunalpolitiker Michael Sack für den Landesvorsitz kandidieren.

Der Bundestagsabgeordnete steht aber wegen seiner Nebentätigkeit für ein US-Unternehmen in der Kritik. Bei regionalen Parteitreffen hatte der CDU-Jungstar dennoch breite Unterstützung für seine Bewerbung erhalten. Amthor bezeichnete seine Tätigkeit für das Start-up Augustus Intelligence inzwischen als Fehler, die Zusammenarbeit hat er nach eigenen Angaben beendet. Wie der “Spiegel” am Freitag berichtete, lässt der 27-Jährige auch eine weitere Nebentätigkeit für eine Wirtschaftskanzlei ruhen. Er habe sich dazu entschieden, um sich “politisch nicht noch angreifbarer zu machen”, teilte Amthor dem Nachrichtenmagazin zufolge über sein Bundestagsbüro mit.