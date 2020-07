Pflegebonus kann nur ein Anfang sein - mehr Applaus und mehr Geld!

Anzeige

Berlin. Es war die schlechteste Zeit, es war die beste Zeit: Gut drei Monate ist es nur her, dass uns zwar große Sorgen über die explodierenden Corona-Infektionen in Deutschland plagten, dass Krankenhäuser die Zahl ihrer Beatmungsbetten erhöhen und das Klinikpersonal teils bis zur Erschöpfung, teils ohne Schutzmasken und oft im Nahkampf mit dem Virus arbeiten mussten.

Doch zugleich träumten den Traum, dass die gemeinsame Sorge unsere Gesellschaft verändern würde, dass die Prioritäten neu geordnet würden, weg vom Materiellen, hin zu mehr Solidarität – und für ein erstes Indiz hielt mancher den Applaus, der den Pflegekräften plötzlich von den Großstadtbalkonen und aus den Parlamenten gespendet wurde.

Neue deutsche Helden

Altenpfleger und Krankenschwestern, die für ein schmales Gehalt die Gesundheit riskierten, waren die neuen deutschen Helden - und damit es nicht beim Klatschen bleibe, legte die die Regierungskoalition am Ende sogar einen Corona-Bonus von bis zu 1500 Euro obendrauf. Es waren rührende Gesten.

Für viele Pflegekräfte blieb es auch dabei: bei den Gesten.

Obwohl jeder sechste Infektionsfall hierzulande stationär behandelt wurden und sich schon 14.000 Beschäftigte im Gesundheitswesen selbst infiziert haben, sind viele Pflegekräfte längst nicht mehr gerührt, sondern eher geschüttelt – sei es vor Wut auf gebrochene Versprechen, sei es aus Ekel ob der Heuchelei, als die sich die gesellschaftliche Anerkennung nun entpuppt.

Aufgrund ihres anspruchsvollen Jobs gerade während einer Pandemie, wurde in letzter Zeit häufig für Ärzte und Pflegekräfte applaudiert. Was halten diese davon?

Denn schnell wendete sich die öffentliche Anteilnahme wieder von den Pflegenden ab – was wiederum die Koalition nutzte, um den versprochenen Corona-Bonus ein paar Nummern zu verkleinern: Das Gesetz sieht ihn ausschließlich für die Altenpflege vor.

Wer noch nicht aus dem viral bedingten Traum von einer besseren Gesellschaft aufgewacht war, dem dürfte die Debatte über den Pflegebonus nun behilflich sein: Denn so gut die Deutschen es schafften, die Infektionskurve abzuflachen, so sehr verfallen sie nun in ihre alten Muster:

Erstens, beim Geld hört die Freundschaft auf.

Zweitens, dafür bin ich nicht zuständig.

Drittens, das haben wir schon immer so gemacht, das lässt sich nicht ändern.

Der Geiz ist größer als das schlechte Gewissen

So begründet die Bundesregierung die Beschränkung des Bonus damit, dass die Löhne in der Altenpflege noch schlechter sind als in den Kliniken. Ein zweifelhafte Ehre für die tapferen Altenpfleger: Aufs schmale Gehalt kommt so der Aufschlag, als Feigenblatt der Bundespolitiker dienen zu müssen, deren schlechtes Gewissen gegenüber den Niedriglöhnern immer noch kleiner ist als ihr Geiz, wenn es um die unteren Gehaltsklassen geht.

Richtig ist aber, dass der Bund für das Klinikpersonal nicht allein zuständig ist: Vielerorts haben sich auch Ländervertreter und Krankenkassen sowie die Betreiber von Krankenhäusern und Klinikketten schäbig verhalten. Statt großzügig zusammenzulegen, wurde die Zuständigkeit hin- und hergeschoben wie ein infizierter Mundschutz.

Es gibt vorbildliche Ausnahmen: Einige Länder stockten den Bonus auf, so dass ihn auch Klinikpflegende erhalten. Einige Krankenhaus-Betreiber zahlen ihre freiwilligen Corona-Prämien neben den Krankenschwestern und -pflegern auch den nicht-medizinischen Angestellten.

Das zeigt den besseren Weg: Alle Beteiligten – Bund, Länder, Kassen und Tarifpartner – müssen sich zusammensetzen und über bessere Bezahlung für Pflegende sprechen. Natürlich in Altenheimen, mobilen Pflegediensten UND Krankenhäusern.

Das Ziel muss eine Lösung sein, die den hohen Solidaritäts-Ansprüchen aus der ersten Corona-Welle gerecht wird – und die weit über einen Einmal-Bonus hinausgehen muss.

Die lange verschleppte Gesundheits- und Pflegereform muss angegangen, Begriffe wie Kostendruck, Profitstreben und Zwei-Klassen-Medizin müssen dabei ausgerottet werden.

Systemrelevante Jobs: Franziska Giffey (SPD), Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, stellt Ergebnisse der Jugendbefragung "Aufwertung sozialer Berufe" vor. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Das klingt zunächst vielleicht wieder wie ein naiver Traum, ist aber die Antwort auf die Frage, die Familienministerin Franziska Giffey an diesem Dienstag stellte, als sie eine neue Umfrage präsentierte: Wenn sich ein Viertel der Jugendlichen einen Beruf in Pflege oder Sozialwesen vorstellen kann – warum ergreifen ihn nur so wenige? Warum wächst der Fachkräftemangel?

Es ist ganz einfach: Für andere Jobs gibt es vielleicht weniger Applaus, aber einfach mehr Geld.