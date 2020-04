Pflege-Reserve: AfD-Sozialpolitiker fordern “Pflichtjahr” gegen neue Pandemie-Wellen

Anzeige

Berlin. Seit Beginn der Corona-Einschränkungen ringt die AfD um eine einheitliche Linie im Umgang mit dem Virus und der Regierungspolitik. Bundestags-Fraktionschef Alexander Gauland forderte ein Ende der von Bund und Ländern angeordneten Kontaktbeschränkungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie.

Diese seien inzwischen weitgehend überflüssig. Da die meisten Bürger jetzt von sich aus Abstand hielten und Vorsicht walten ließen, sei es nun an der Zeit, „die Schutzmaßnahmen in die private Verantwortung der Bürger zu überführen“, sagte Gauland am Donnerstag im Bundestag.

Zugleich fordern AfD-Sozialpolitiker viel weitreichendere staatliche Maßnahmen zur Bekämpfung dieser und künftiger Pandemien. Ein aktuelles Papier mit sozialpolitischen Forderungen ostdeutscher AfD-Sozialpolitiker liegt dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) exklusiv vor.

Darin fordert die Runde um den Thüringer Abgeordneten Jürgen Pohl und die Mecklenburgerin Ulrike Schielke-Ziesing unter anderem die Ausweitung des Kurzarbeitergeldes auf geringfügig Beschäftigte.

Dienstpflicht für alle unter 27 Jahren

Die ambitionierteste Forderung in dem Papier ist die nach einem verpflichtenden Bundesdienst von acht bis zwölf Monaten für alle unter 27 Jahren. Dieser solle in Gesundheitswesen, Pflege oder Katastrophenschutz abgeleistet werden. “Das Kernstück des zu leistenden Pflichtjahres ist eine Pflege-Grundlagenausbildung für alle Bundesdienstpflichtigen”, heißt es in dem Papier.

Eine “allgemeine Dienstpflicht” hat auch CDU-Chefin und Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer wiederholt gefordert. Im Gegensatz zur AfD vermied sie es, dafür den von den Nationalsozialisten eingeführten Begriff “Pflichtjahr” zu verwenden.

Die Sachsen treten gegen Meuthen nach - Chrupalla ist dabei

Die AfD wäre nicht die AfD, würde sie nicht die Corona-Krise weiter dafür nutzen, innerparteiliche Konflikte auszutragen. In einer “Dresdner Erklärung" rufen führende Köpfe der sächsischen AfD ihre Partei in teils drastischen Worten zur “Geschlossenheit” auf. “Wir erklären hiermit, dass wir vor dem Hintergrund der Verantwortung, die auf uns lastet, fürderhin in unseren Reihen nur solche Personen respektieren und fördern werden, die sich diesem Ziel verpflichtet sehen und die sich unmissverständlich und glaubhaft in Wort und Tat zur Einheit der Partei bekennen”, heißt es.

Nur durch die Vereinigung aller Kräfte und Strömungen und unter Respektierung regionaler Besonderheiten innerhalb der Partei sei man in der Lage, eine “wirkliche Volkspartei” zu werden.

Zu den Unterzeichnern gehört auch der Parteivorsitzende und sächsische Bundestagsabgeordnete Tino Chrupalla. Er hat den Text jedoch nach eigenen Angaben nicht selbst verfasst. Dieser soll von dem extrem rechten Dresdner Bundestagsabgeordneten Jens Maier stammen.

In der AfD wird die Erklärung von vielen als Kritik am Co-Parteivorsitzenden Jörg Meuthen verstanden. Der hatte Anfang April für große Aufregung in der Partei gesorgt, als er in einem Interview die Idee einer Spaltung der AfD in eine “freiheitlich-konservative” Partei und eine Partei für Anhänger des rechtsnationalen Flügels um den Thüringer Landeschef Björn Höcke lancierte. Auf Druck des Parteivorstandes räumte er später ein, diese Gedankenspiele seien ein Fehler gewesen.

