„Pflege in Not“: Die aktuelle Lage in sieben RND-Grafiken

Überlastung, schlechte Bezahlung, familienunfreundliche Dienste: Es gibt viele Gründe, warum immer mehr Pflegekräfte unzufrieden mit ihrem Beruf sind. Doch in Zukunft werden immer mehr Menschen pflegebedürftig – die Lage wird sich dadurch noch verschärfen.

Das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) hat sieben Grafiken erstellt, um die aktuelle Situation auf den Pflegestationen darzustellen und die Zukunft aussehen könnte.

Zahl der Pflegebedürftigen

Immer mehr Menschen werden pflegebedürftig. Das geht aus Berechnungen des Bundesamtes für Statistik hervor.

Die Altersverteilung der Pflegebedürftigen

Stationär oder ambulant?

Millionen von Menschen in Deutschland müssen gepflegt werden und bekommen Leistungen von der Pflegeversicherung. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen wird ambulant gepflegt.

Pflegende Angehörige

Millionen von Menschen werden zu Hause von Familienmitgliedern gepflegt. Die meisten der Pflegebedürftigen befinden sich im Pflegegrad 2, der eine „erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit“ bestätigt.

Wie viele Pflegekräfte es gibt

Was Pflegekräfte verdienen

Pflegeverbände fordern ein Einstiegsgehalt von 4000 Euro brutto pro Monat. So soll ein Anreiz geschaffen werden, um mehr Menschen für den Beruf zu gewinnen. Doch die Realität sieht anders an: Fachkräfte in der meist besser bezahlten Krankenpflege etwa verdienen um die 3600 Euro.

Dabei darf jedoch nicht vergessen werden, dass die Gehälter seit einigen Jahren steigen. Das Schlusslicht bilden dennoch die Gehälter der Hilfskräfte in der Altenpflege, die mit monatlich 2241 Euro brutto auskommen müssen. Ein Problem ist, dass bisher keine flächendeckenden Tarifverträge zustande gekommen sind.

Demografie-Entwicklung wird zum Problem

Es werden immer weniger Menschen geboren, gleichzeitig wird die deutsche Bevölkerung immer älter. Diese Entwicklung wird die Lage im Pflegesektor weiter verschärfen, weil weniger Arbeitskräfte nachkommen, die sich um die alternde Gesellschaft kümmern können.