Peter Altmaier: Durch Sport in Corona-Krise an Bizeps zugelegt

Wirtschaftsminister Altmaier regt längere Öffnungszeiten an

Heute wollen Bundestag und Bundesrat das Konjunkturpaket beschließen, das unter anderem eine Absenkung der Mehrwertsteuer enthält. Bundeswirtschaftsminister Altmaier regt nun in einem Interview längere Öffnungszeiten an. Er will so Unternehmen die Chance geben, verlorene Umsätze wieder reinzuholen.