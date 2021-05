Pesco-Verteidigungsprojekt: Erdogan sucht eine Hintertür zur EU

Anzeige

Ankara. Es war außenpolitisch bisher keine gute Woche für die Regierung in Ankara. Erst rügte das US-State Department in ungewöhnlich scharfer Form die jüngsten „antisemitischen Äußerungen“ von Staatschef Erdogan als „verwerflich“, dann sprach sich das Europäische Parlament dafür aus, die ohnehin festgefahrenen Verhandlungen über einen Beitritt der Türkei auszusetzen.

Begründung: Die Regierung in Ankara entferne sich mit ihrer „feindseligen Politik“ immer weiter von den Werten und Standards der EU. Das türkische Außenministerium protestierte lautstark: Vom EU-Parlament erwarte Ankara nicht „gegenstandslose Vorwürfe und blinde Anschuldigungen“, sondern „konstruktive Anstrengungen“.

Erdogan sucht Kooperation

Erst kürzlich bekräftigte Erdogan anlässlich des Europatags den EU-Beitritt als „strategisches Ziel“ der Türkei. Der türkische Staatschef belässt es nicht bei Proklamationen. Wie die „Welt am Sonntag“ am vergangenen Wochenende berichtete, will die Türkei bei der EU-Verteidigungspolitik mitmachen.

Konkret geht es um ein Projekt zur Koordinierung von Truppen- und Materialtransporten im Rahmen der „Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit“ (Pesco). Die EU-Verteidigungsminister hatten Anfang Mai beschlossen, das Mobilitätsprojekt auch für Staaten zu öffnen, die nicht der EU angehören.

Die USA, Kanada und Norwegen machen bereits mit. Jetzt beantragte auch die Türkei bei der Regierung der Niederlande, die das Projekt koordiniert, eine Beteiligung.

Damit versucht Erdogan offenbar ein Hintertürchen zur EU zu öffnen. Mit der Teilnahme an Pesco will die Türkei demonstrieren, wie unverzichtbar sie für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik der EU ist.

Nach Merkel könnte es schwieriger werden

Erdogan setzt dabei vor allem auf deutsche Unterstützung. Er weiß: Nach der Bundestagswahl verliert er Angela Merkel, seine treueste Fürsprecherin in der EU. Erdogan hat es deshalb jetzt besonders eilig, bei der EU einen Fuß in die Tür zu bekommen.

Ob der Türkei der Einstieg bei Pesco gelingt, ist aber alles andere als sicher. Dafür müssten alle 25 EU-Staaten zustimmen, die bei Pesco mitmachen.

Dazu gehören auch Griechenland und Zypern, denen die Türkei Erdgasvorkommen im Mittelmeer streitig macht. Der zyprische Staatschef Nikos Anastasiades erklärte diese Woche bereits, er sehe keinen Raum für die vielbeschworene „positive Agenda“ in den EU-Türkei-Beziehungen.

Auch Österreich bremst. Der türkische Antrag werde nun in der EU diskutiert, teilte das Außenministerium in Wien auf Anfrage mit. Dabei gelte es aber zu bedenken, „dass das türkische Handeln in letzter Zeit immer wieder den außen- und sicherheitspolitischen Interessen der EU zuwiderläuft“. Die Frage einer Teilnahme der Türkei „stellt sich deshalb momentan für uns nicht“, so das Ministerium.