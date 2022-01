Personalnot wegen Omikron: Brechen Energie- und Wasserversorgung, Polizei und Bahn zusammen?

Mitarbeiter arbeiten in der Leitzentrale in einem Dampfkraftwerk vor Bildschirmen. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung hatte vor einer extremen Belastung des Gesundheitssystems und der gesamten kritischen Infrastruktur, wie zum Beispiel Feuerwehr oder Stromversorgung, gewarnt, sollten viele Menschen zeitgleich krank werden oder in Quarantäne müssen. © Quelle: Uwe Anspach/dpa