Perfide Luftpiraterie: Diesmal darf Lukaschenko nicht davonkommen

Anzeige

Anzeige

Diesmal darf der belarussische Machthaber Aleksander Lukaschenko nicht ungestraft davonkommen. Denn sein Machtapparat hat am Pfingstsonntag einen beispiellosen Akt staatlicher Luftpiraterie begangen.

Ein ziviles Passagierflugzeug auf dem Weg vom EU-Mitgliedsstaat Griechenland in den EU-Mitgliedsstaat Litauen wurde zur Landung in der belarussischen Hauptstadt Minsk gezwungen. Dort wurde der belarussische Regimekritiker Roman Protasevich, der in Litauen politisches Asyl hat, aus dem Flugzeug gezogen und verhaftet.

Hauptstadt-Radar Der RND-Newsletter aus dem Regierungsviertel mit dem 360-Grad-Blick auf die Politik im Superwahljahr. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Das war nicht nur ein eklatanter Verstoß gegen internationale Luftverkehrsregeln. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko will damit offenbar der Opposition auf besonders perfide Weise signalisieren: Vor mir seid ihr nicht sicher. Nicht einmal an Bord eines Flugzeugs und nicht einmal, wenn ihr politisches Asyl im Ausland genießt.

Lukaschenko ist nicht mehr nur eine Gefahr für die Menschen in Belarus. Er stellt jetzt auch die internationale Sicherheit infrage.

Die EU muss schnell eine klare Antwort auf Lukaschenkos Tabubruch finden, sonst findet der noch Gefallen an der Luftpiraterie. Die EU-Spitzen reagierten am Sonntag zwar schnell und verurteilten die Flugzeugentführung, doch das wird und darf nicht ausreichen. Wer wie ein Terrorist handelt, muss auch damit rechnen, wie ein Terrorist behandelt zu werden.

Die EU muss eine Antwort auf Lukaschenko finden

Anzeige

Mindestens sollten die Luftlinien aus der EU in den nächsten Wochen belarussischen Luftraum meiden. Auch sollten den Maschinen der belarussischen Fluggesellschaft Belavia die Start- und Landerechte in der EU entzogen werden.

Das kann aber nur der Anfang sein. Es muss schmerzhafte Sanktionen auch gegen Lukaschenko persönlich geben. Der Machthaber ist bislang von Strafmaßnahmen verschont geblieben, die von der EU nach dem Wahlbetrug vom vergangenen Sommer und der brutalen Unterdrückung der Oppositionsbewegung erlassen wurden.

Solche Strafen könnten die EU-Staats- und -Regierungschefs und -chefinnen schon am Montagabend beschließen, wenn sie sich zu ihrem Gipfeltreffen in Brüssel versammeln.

Lukaschenko wird zum Testfall für die Europäer. Wenn es der EU nicht gelingt, den Luftpiraten aus dem Minsker Präsidentenpalast in die Schranken zu weisen, dann meldet sie sich endgültig als ernst zu nehmender Akteur aus der internationalen Politik ab.