Pentagon warnt: IS könnte in sechs Monaten zu Terroranschlag in USA fähig sein

Berlin/Washington. US-Geheimdienste halten den „Islamischen Staat“ in Afghanistan (IS-K) für fähig, innerhalb von sechs Monaten in der Lage zu sein, einen Terroranschlag in den USA zu verüben. Wie der „Spiegel“ berichtet, sagte ein hochrangiger Pentagon-Beamter am Dienstag vor dem Kongress, man müsse überdies davon ausgehen, dass die Terrororganisation die Absicht habe, dies zu tun.

Laut Bericht erklärte der politische Berater Colin Kahl, es herrsche noch Unklarheit darüber, ob die militant-islamistischen Taliban in Afghanistan es schafften, den IS-K wirksam zu bekämpfen. Die beiden Organisationen sind verfeindet.

Die Taliban haben die Sunnitenmiliz Islamischer Staat (IS) seit ihrem Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015 bekämpft. Seit der Machtübernahme der Taliban im August hat der IS zahlreiche tödliche Anschläge verübt, vor allem auf Sicherheitskräfte der ebenfalls sunnitischen Taliban und Religionsstätten der Schiiten.

Kahl habe die Truppenstärke des IS-K auf einige tausend Kämpfer geschätzt. Zudem warnte er vor einem Wiedererstarken von Al-Kaida in ein bis zwei Jahren, heißt es weiter. Dann könne das Terrornetzwerk womöglich wieder in der Lage sein, Angriffe außerhalb von Afghanistan auf die USA zu verüben. Er forderte demnach, sehr wachsam zu sein.