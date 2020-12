Pence wird am Freitag öffentlich geimpft - Biden wohl etwas später

Anzeige

Washington. US-Vizepräsident Mike Pence und seine Frau Karen werden am Freitag gegen das Coronavirus geimpft. Sie sollen den Impfstoff vor den Augen der Öffentlichkeit verabreicht bekommen, wie das Weiße Haus am Mittwoch bekanntgab. Ziel sei es, für die Sicherheit der Impfung zu werben und in der Frage Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen. Der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, werde sich ebenfalls gemeinsam mit Pence und dessen Frau im Weißen Haus impfen lassen.

Zugleich erfuhr die Nachrichtenagentur AP, dass der gewählte Präsident Joe Biden vermutlich in der kommenden Woche ebenfalls öffentlich geimpft wird.

Mit Blick auf eine eigene, zeitige Impfung hatte Biden gesagt, er wolle sich nicht in die erste Reihe stellen, aber dem amerikanischen Volk zeigen, dass die Spritze sicher sei. Oberste Priorität bei der Impfung müssten weiterhin Gesundheitsbeamte und Risikogruppen haben. Derweil riet ihm offenbar US-Chefimmunologe Anthony Fauci zu einer raschen Impfung. Er solle sie lieber „früher als später“ bekommen, sagte Fauci laut Biden am Dienstag.

Vom möglichen Termin schon in der kommenden Woche erfuhr die AP durch zwei Mitglieder seines Übergangsteams für die Präsidentschaft, die allerdings anonym bleiben wollten. Mit Blick auf die geplante Impfung von Pence am Freitag teilte das Weiße Haus mit, damit wollten der Vizepräsident und seine Frau für die Sicherheit und Wirksamkeit des Mittels werben. Ziel sei, das Vertrauen der Amerikaner in die Impfung zu stärken.

AP-Umfrage: Hälfte der Amerikaner will sich impfen lassen

Ob der amtierende Präsident Donald Trump sich auch impfen lassen will, ist bislang unklar. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Kaleigh McEnany, hatte am Dienstag gesagt, Trump sei “absolut offen” dafür, sich impfen zu lassen, und wolle auch alle Amerikaner dazu ermuntern, dies zu tun. Pläne für eine Impfung Trumps gebe es aber noch nicht. Trump war Anfang Oktober an Covid-19 erkrankt und musste deswegen im Krankenhaus behandelt werden.

Eine jüngste Umfrage der Nachrichtenagentur AP hat ergeben, dass sich lediglich die Hälfte der Amerikaner gegen das Coronavirus impfen lassen will. Etwa ein Viertel lehnt eine Impfung ab, und der Rest ist unentschieden.

Was die aktuelle Regierungsmannschaft in der Corona-Krise betrifft, so begab sich Außenminister Mike Pompeo am Mittwoch in Quarantäne. Er habe Kontakt mit einer positiv getesteten Person gehabt, teilte das State Department mit. Zwar sei bei Pompeo selbst ein Test negativ ausgefallen, doch werde er sicherheitshalber beobachtet.

Seit Montag werden in den USA Menschen mit dem Corona-Impfstoff der Unternehmen Pfizer und Biontech geimpft, der eine Notzulassung von der zuständigen Arzneimittelbehörde bekommen hat. Eine Zulassung des Corona-Impfstoffs des Pharmakonzerns Moderna wird in Kürze erwartet. In der Bevölkerung ist jedoch Skepsis gegenüber den Impfstoffen verbreitet.