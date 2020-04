Paul Ziemiak im Interview: “Das Wichtigste ist, Humor nicht zu verlieren”

Anzeige

Berlin. Herr Ziemiak, tragen Sie in diesen Corona-Zeiten jetzt auch eine Maske?

Das tue ich zurzeit nicht. Ich achte auf das, was vorgeschrieben und notwendig ist - vor allem auf Abstände, auf Hygiene. Das ist wichtig. Alltagsmasken können aber eine gute Ergänzung sein. Aber niemand sollte denken, dass Masken alleine all die Maßnahmen ersetzen können, die wir bisher eingeführt haben.

Was lernt man als Partei aus so einer Krise?

Am Beispiel der Digitalisierung lernt man, wie anpassungsfähig und kreativ die Menschen in dieser Krise sind. Gerade im Konrad-Adenauer-Haus sind wir deshalb beim Thema Digitalisierung vorangekommen. Des Weiteren haben wir den Mitgliedern und Mandatsträgern einige Handwerkszeuge an die Hand gegeben, die zu einer Erleichterung der Parteiarbeit in der Fläche beigetragen haben. Durch diesen Service scheint auch der Kontakt zwischen der Parteizentrale und allen Ebenen der Partei noch enger geworden zu sein. Das A und O in dieser Krise ist natürlich die Kommunikation. Wir haben wieder einmal gelernt, dass regelmäßige und transparente Kommunikation ein starkes Zeichen für Verlässlichkeit und Vertrauen in diesem Land ist.

In den Bundesländern gibt es zum Teil sehr unterschiedliche Regeln für den Umgang mit dem Virus. Sehen Sie das als Problem?

Es gibt verschiedene Herausforderungen in den Bundesländern. Die eine oder andere unterschiedliche Regelung macht also durchaus Sinn. Ich frage mich allerdings, ob etwa die Öffnung eines Outlet-Stores in Rheinland-Pfalz sein musste. Aber das liegt in einem föderalen Staat in der Kompetenz der Länder. Klar ist auch: Wir haben in den vergangenen Wochen vieles sehr gut gemeinsam gemeistert und entschlossen gehandelt.

Die Kanzlerin warnt davor, die Corona-Beschränkungen zu früh zu lockern. Ist das eine reale Gefahr oder werden damit Debatten abgewürgt?

Wir diskutieren viel. Wir wägen ab zwischen sozialen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesundheitlichen Aspekten. Wichtig ist, dass wir das zarte Pflänzchen der positiven Entwicklung nicht gefährden, indem wir den Eindruck vermitteln, alles sei gut. Es wäre gefährlich, wenn eine Lockerung automatisch eine andere nach sich zieht. Wir gehen bewusst stufenweise vor. Wenn die Infektionszahlen wieder nach oben schnellen würden und wir die Öffnungen zurückdrehen müssten, hätte das enorme wirtschaftliche und soziale Folgen. Uns muss klar sein, dass wir auf dünnem Eis stehen.

Die Debatte lässt sich auch wahrnehmen als Wettkampf, namentlich zwischen den Ministerpräsidenten von NRW und Bayern, Armin Laschet und Markus Söder. Beide gelten auch als mögliche Unions-Kanzlerkandidaten.

Meine Wahrnehmung ist, dass beide Ministerpräsidenten mit hohem Verantwortungsbewusstsein konsequentes Krisenmanagement betreiben. Armin Laschet und Markus Söder treffen als Ministerpräsidenten ihre Entscheidungen ernsthaft und konzentriert. Beide überlegen sich immer, was das Beste für ihr Bundesland in dieser Krise ist.

Wie lange lassen sich die Beschränkungen durchhalten?

Dass sich viele Menschen diese Frage stellen, kann ich gut verstehen. Aber es geht nicht um die Frage, wie lange es dauert, sondern wie wir mit der Pandemie vorerst leben können. Wir brauchen Geduld. Gleichzeitig muss es darum gehen, die Folgen so gut es nur geht in der Gesellschaft abzufedern. Wir haben gerade das größte Unterstützungspaket in der Geschichte der Bundesrepublik auf den Weg gebracht. Aber machen wir uns nichts vor: Wir werden sicher noch über weitere Maßnahmen sprechen.

Nämlich?

Wir werden darüber sprechen müssen, was Deutschland und Europa brauchen, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Für mich ist auch klar: Wir müssen die Digitalisierung an den Schulen vorantreiben. Auch von den jetzigen Erfahrungen von Lehrern und Schülern können wir viel lernen. Und wir sollten nicht nur über Hilfspakete für die Wirtschaft sprechen. Die Regierung muss auch prüfen, was wir noch für Familien machen müssen. Wir müssen Familien mit Kindern und Alleinerziehende, die Betreuung und Job vereinbaren müssen, besser unterstützen. Viele Kinder, gerade in bildungsfernen Familien, leiden besonders unter der jetzigen Situation.

Wann geht dem Staat die Puste aus?

Deutschland hat immense finanzielle Kraft, weil wir die letzten Jahre als Union für Disziplin in der Haushaltspolitik gesorgt haben. Jetzt müssen wird darauf achten, dass wir im Blick behalten, dass die Krise länger andauern kann. Deshalb müssen wir aufpassen, welche Prioritäten wir setzen und dass wir gezielt helfen. Die Basis für alles ist, dass der Bundesfinanzminister die finanziellen Spielräume darstellt, die uns für weitere Hilfen bleiben. Das muss man als Gesamtbild sehen und nicht jede Maßnahme für sich betrachten.

Zur Krisenhilfe gehört die Staatsbeteiligung an Unternehmen. Passt nicht gerade zur CDU-Programmatik, oder?

Nun befinden wir uns in einer Ausnahmesituation, und die Staatsbeteiligung gehört zu einem Maßnahmenpaket im Rahmen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Niemand hat schließlich ein Interesse daran, dass ganze Branchen kaputt gehen. Wenn aber Unternehmen staatliche Unterstützung beantragen und gleichzeitig hohe Gewinne ausschütten, können wir das nicht dulden. Dafür hätte ich kein Verständnis. Und ganz klar ist, dass wir nach Abklingen der Krise schnellstmöglich wieder zu den bewährten Prinzipien der Sozialen Marktwirtschaft zurückkehren müssen.

Sollten Gutverdienende einen Solidarbeitrag in der Krise leisten sollten, etwa durch eine Vermögensabgabe, wie sie die SPD fordert?

Das sind alles Forderungen aus der Mottenkiste, die am Problem vorbei gehen. Es macht keinen Sinn, die Corona-Krise für bereits gescheiterte ideologische Forderungen zu nutzen. Wir werden den Sozialstaat nur erhalten können, wenn die Konjunktur schnell wieder anläuft. Steuererhöhungen wirken da wie eine Bremse. Wir brauchen einen Turbo, um schnell nach vorn zu kommen statt eines Rückwärtsgangs. Nur so kommen wir gestärkt aus der schwierigen Phase heraus. In dieser Krise liegt letztlich auch eine Chance: Deutschland kann sich als Industrieland behaupten und ein Stück weit neu erfinden. Wenn wir gezielt in Innovation investieren, innovativ denken und dabei nachhaltige Ideen umsetzen, bleiben unsere Technologien weltweit gefragt. Deutschland ist das Land der klugen Köpfe und der leidenschaftlichen Tüftler. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir wieder große wirtschaftliche Erfolge haben werden.

Ohne Corona-Krise hätten Sie sich diese Woche um die Organisation des CDU-Sonderparteitags gekümmert. An diesem Wochenende sollte der neue Parteivorsitzende gewählt werden. Weil es wegen Corona keine Versammlungen geben darf, wurde das verschoben. Wie viel bringt das durcheinander?

Das spielt gerade überhaupt keine Rolle. Niemand diskutiert jetzt über einen CDU-Parteitag. Auch ich beschäftige mich als Generalsekretär und Abgeordneter des Deutschen Bundestages ständig mit der Bewältigung dieser schweren Krise. Wir sprechen über das, was für die Menschen wichtig ist. Es geht um Leben und Tod, es geht um wirtschaftliche Existenzen und um den sozialen Zusammenhalt und nicht um den Zeitpunkt eines CDU-Parteitags.

Gibt es dieses Jahr überhaupt noch einen neuen CDU-Chef? Und einen Kanzlerkandidaten?

Wir werden das danach entschieden, wie die gesundheitliche Lage im Land ist. Die Absage des Oktoberfestes zeigt, welche Dimension diese Krise hat. Wir sprechen über den Parteitag, wenn entsprechende Veranstaltungen wieder möglich sind. Da können Sie sicher sein.

Der Parteivorsitzende muss laut Satzung alle zwei Jahre gewählt werden. Bekommt die CDU ein Problem, wenn im Dezember noch immer keine Veranstaltungen möglich sind oder können sie wie ein Verein die Vorsitzende kommissarisch im Amt belassen?

Wir gehen davon aus, dass es dieses Jahr noch einen Parteitag geben wird, auf dem wir einen neuen Vorstand wählen. Die beschlossenen Veränderungen im Vereinsrecht sind in diesem Punkt aber nach Ansicht der Juristen auch auf Parteien anwendbar. Ich gehe aber nicht davon aus, dass dies notwendig sein wird.

Im Zweifel treten Sie einfach wieder mit Angela Merkel an, oder?

(lacht). Das Wichtigste ist, dass man auch in der Krise den Humor nicht verliert.