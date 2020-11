Schwesig begrüßt Einigung im Dauerstreit um Patrouillenboote der Peene-Werft

Anzeige

Berlin. Nach einem fast zwei Jahre andauernden Tauziehen gibt es eine Lösung im Streit um zehn ursprünglich für Saudi-Arabien bestimmte Patrouillenboote, die auf der Peene-Werft in Wolgast gebaut worden sind und wegen eines Rüstungsexportstopps der Bundesregierung nicht ausgeliefert werden durften. Einen entsprechenden Agenturbericht bestätigte die Bremer Lürssen-Gruppe, zu der die Peene-Werft gehört, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Demnach werden die bereits fertiggestellten Boote nun nach Ägypten verkauft.

„Wir freuen uns, mit der ägyptischen Marine einen Vertrag über die Lieferung der zehn am Lürssen-Standort Wolgast gefertigten Küstenwachboote abgeschlossen zu haben“, sagte ein Sprecher der Werftengruppe dem RND. Die Boote seien für Aufgaben des ägyptischen Küstenschutzes konzipiert. „Dies sind beispielsweise der Schutz sensibler Offshoreanlagen, die Verhinderung von Schmuggel, die Eindämmung der Piraterie sowie die Seenotrettung“, so der Sprecher weiter. Darüber hinausgehende Informationen wollte er unter Verweis auf Vertraulichkeitsvereinbarungen nicht mitteilen.

Auch die Bundesregierung hüllt sich offiziell in Schweigen. Die Nachrichtenagentur dpa berichtet über ein Schreiben von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) an den Wirtschaftsausschuss des Bundestages, in dem dieser die Abgeordneten über die Genehmigung des etwa 130 Millionen Euro umfassenden Geschäftes informiert.

Schlechte Menschenrechtslage auch in Ägypten

Das Waffenembargo gegen Saudi-Arabien hatte die Bundesregierung im November 2018 nach der Tötung des regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul verhängt und dreimal verlängert, zuletzt bis zum 31. Dezember 2020.

Begründet hatte Berlin die Entscheidung mit der Beteiligung Saudi-Arabiens am Jemen-Krieg. In ihrem Koalitionsvertrag hatten CDU, CSU und SPD sich auf einen Rüstungsexportstopp für alle „unmittelbar“ am Jemen-Krieg beteiligten Länder verständigt.

Allerdings ist auch Ägypten Teil der von Saudi-Arabien geführten Allianz arabischer Staaten, die seit 2015 im Jemen die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen bekämpft. Die Linke wirft deswegen Union und SPD vor, gegen den eigenen Koalitionsvertrag zu verstoßen.

„Die neuen Genehmigungen sind angesichts der Beteiligung Ägyptens am Jemen-Krieg skrupellos und ein erneuter Bruch des Koalitionsvertrags“, sagte die Linken-Außenpolitikerin Sevim Dagdelen der dpa. „Die Bundesregierung muss aufhören, die Mittelmeer-Anrainerstaaten immer weiter aufzurüsten“, forderte sie.

Schwesig mahnt Peene-Werft, künftig auf Abnehmer im Inland zu setzen

Für den Werftenstandort Wolgast allerdings ist die Entscheidung eine gute Nachricht. „Die Peene-Werft ist für Wolgast und für ganz Vorpommern wichtig. Es ist gut für das Unternehmen und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass es jetzt Klarheit gibt, was mit den Schiffen passiert“, sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, dem RND. „Die bisherige Situation war für alle sehr belastend“, so die SPD-Politikerin weiter.

Schwesig mahnte, dass die Werft künftig auf andere Auftraggeber setzen müsse. „Für die Zukunft ist es besser, wenn die Werft Aufträge für die deutsche Marine erfüllen kann, wie das jetzt aktuell passiert“, sagte sie.

Um Regresszahlungen an die Lürssen-Gruppe zu vermeiden, hatte die Bundesregierung zwischenzeitlich versucht, Abnehmer für die Boote im Inland, etwa bei der Bundespolizei oder dem Zoll zu finden. Diese Versuche waren jedoch an Bedenken der jeweiligen Behörden gescheitert. So entsprachen die Boote weder deutschen Sicherheits- noch Umweltstandards, wodurch teure Umbauten notwendig gewesen wären. Durch den Deal mit Ägypten werden diese Probleme hinfällig.

Ob mit der nun gefundenen Lösung auch die Regressforderungen von Lürssen an die Bundesregierung vom Tisch sind, ist noch offen. Weder die Werft noch das Bundeswirtschaftsministerium wollten sich am Dienstag auf RND-Anfrage dazu äußern.