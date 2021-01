Patientenschützer lehnen Debatte um Impfpflicht ab

Anzeige

Anzeige

Berlin. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, hat eine Debatte um eine Impfpflicht abgelehnt. “Aktuell ist unklar, ob Geimpfte immun sind oder das Virus weitergeben können”, sagte Brysch dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Jedoch bestehe kein Zweifel, dass Impfungen wichtig sind, um die Corona-Pandemie zu bewältigen.

Klar sei auch, dass es viel zu wenig Impfangebote gebe. Ebenso würden Infektionsausbrüche in Pflegeheimen aktuell verhindern, dass das Impfangebot voll genutzt werden könne. “Deshalb ist eine Diskussion über eine Impfpflicht für Pflegeberufe jetzt falsch. Das spielt den Impfgegnern und Skeptikern in die Hände”, betonte Brysch.

Auch sei bekannt, dass es in Sachen Impfpflicht keine einhellige Meinung im Ethikrat gebe. Das Gremium könne also eine politische Entscheidung nicht ersetzen. Damit würde die Impfpflicht eine Machtfrage. “Doch dazu sollte sie nicht werden”, mahnte Brysch.

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte zuvor erneut eine Debatte über eine Impfpflicht für Pflegekräfte in Alten- und Pflegeheimen gefordert. “Wir müssen uns überlegen, ob wir für die besonders hochsensiblen Bereiche, das sind die Alten- und Pflegeheime, den Schutz besonders erhöhen”, sagte Söder am Dienstagmorgen im ZDF-“Morgenmagazin”. Zuvor hatte er sich bereits in der “Süddeutschen Zeitung” (Dienstag) entsprechend geäußert.