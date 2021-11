Patientenschützer kritisiert Ampel-Parteien: „So kommen wir nicht aus der Corona-Krise“

Anzeige

Anzeige

Berlin. Patientenschützer haben die Ankündigungen der Ampel-Parteien im Bundestag zur Bekämpfung der Pandemie als völlig unzureichend kritisiert. Der Vorstand der Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, sagte dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), es sei ein Fehler, dass die Ampel-Fraktionen die 900.000 Pflegeheimbewohner und eine Million professionell versorgten Menschen zu Hause nicht ausreichend schützen wollten. „Dafür braucht es unabhängig vom Impfstatus eine tägliche Testpflicht für Personal, Besucher und Pflegebedürftige. Denn auch Geimpfte können das Virus weitergeben“, betonte er und fügte hinzu: „Impfen schützt vornehmlich einen selbst, Testen vornehmlich andere.“

Brysch forderte zudem klare Fahrpläne für die Booster-Impfungen. So sei der amtierende Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz in der Frage, wie viele Menschen bis Weihnachten eine Booster-Impfung erhalten könnten, „völlig unverbindlich“ geblieben. Brysch warnte zudem vor dem Vorhaben der Ampel-Parteien, erneut flächendeckend Leerbetten in Krankenhäusern zu bezahlen, um Kapazitäten für die Behandlung von Covid-Patienten frei zu halten. „Viel zu viele Therapien wurden im Frühjahr letzten Jahres abgesagt“, beklagte der Patientenschützer. „Mit so einem Konzept kommt Deutschland nicht aus der Corona-Krise“, mahnte Brysch.