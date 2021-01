Pastor Warnock ist der erste schwarze Senator Georgias - und leitet eine besondere Kirche

Anzeige

Atlanta. Der Demokrat Raphael Warnock hat es mit seinem Wahlsieg zum ersten schwarzen Vertreter Georgias im Senat in Washington gebracht. Der 51-Jährige stammt aus bescheidenen Verhältnissen und wuchs in Sozialwohnungen auf. Später leitete er 15 Jahre lang als Pastor die Kirche in Atlanta, in der einst der prominente schwarze Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. predigte. Am Dienstag schlug Warnock Amtsinhaberin Kelly Loeffler bei der Wahl zum US-Senat.

„Mit harter Arbeit und dem Volk an unserer Seite alles möglich“

Als sich sein Sieg abzeichnete, rief Warnock Mittwochfrüh (Ortszeit) in einer Botschaft an Anhänger die 1950er Jahre in Erinnerung, als seine Mutter ein junges Mädchen war: „Weil dies Amerika ist, haben die 82 Jahre alten Hände, die einst die Baumwolle von jemand anderem pflückten, ihren Sohn als Senator der Vereinigten Staaten ausgesucht“, sagte er. „Heute haben wir bewiesen, dass mit Hoffnung, harter Arbeit und dem Volk an unserer Seite alles möglich ist.“ Er hoffe, dass seine Biografie ein Ansporn für Leute sei, die heute jung sind und den amerikanischen Traum verwirklichen wollten.

Warnocks Erfolg veranschaulicht den Wandel in der Politik Georgias, wo die gestiegene Zahl multikultureller Wählerinnen und Wähler mit College-Bildung sich in den Wahlergebnissen niederschlägt. Dieser Wandel war schon bei der Präsidentschaftswahl im November zu sehen gewesen, als Joe Biden der seit 1992 erste demokratische Kandidat war, der den Bundesstaat für sich entschied.