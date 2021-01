Passagier-Limit in Bussen und Bahnen? Merkel diskutiert mit den Ländern

Anzeige

Berlin. Vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Bekämpfung diskutieren Bund und Länder über die Einführung einer Obergrenze für Passagiere in Bussen und Bahnen. Das wurde dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) von mehreren Personen aus Bundes- und Landesregierungen bestätigt. Vor allem das Kanzleramt soll massiv darauf drängen, dass künftig weniger Menschen Bus und Bahn fahren.

Meldungen, wonach Merkel eine Einstellung des ÖPNV fordere, wurden zwar dementiert. Diskutiert wird den Angaben zufolge aber über einen Vorschlag, den die Göttinger Forscherin Viola Priesemann bei der Expertenanhörung vor der vorigen Ministerpräsidentenkonferenz Anfang Januar gemacht haben soll: die Absenkung der erlaubten Auslastung im öffentlichen Personennahverkehr. Wenn ein Drittel der maximalen Beförderungskapazität erreicht ist, sollen keine weiteren Passagiere mehr zusteigen dürfen.

Das Kanzleramt könne diesem Vorschlag einiges abgewinnen, heißt es nach übereinstimmenden Angaben. Die Länder wiederum sollen eher skeptisch sein. Sie sind unsicher, wie eine Obergrenze für Passagiere praktisch umgesetzt werden soll.

Schwierige Umsetzung in U-Bahnen und S-Bahnen

Im Fernverkehr der Deutschen Bahn ließe sich das noch vergleichsweise leicht über eine Reservierungspflicht und eine Reduzierung der angebotenen Sitzplätze im Buchungssystem organisieren, heißt es in Regierungskreisen. In Bussen müssten Plätze gesperrt werden und die Fahrer darauf achten, dass bei voller Belegung der verbliebenen Plätze niemand mehr zusteigt. Im Regionalverkehr sowie bei U- und S-Bahnen bestünde diese Möglichkeit aber nicht. In der Koalition wird deshalb darüber nachgedacht, zusätzliche Busse einzusetzen um U- und S-Bahnen zu entlasten.

Bund und Länder wollen bereits am Dienstag kommender Woche über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte am Freitag, dass die ursprünglich für den 25. Januar geplante Schaltkonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten vorgezogen werde. „Entscheidungen stehen dann an, wenn sie anstehen, und nicht unbedingt nur zum nächsten vorvereinbarten Termin“, sagte Seibert.

Er bestätigte indirekt, dass es bei dem Treffen um Verschärfungen der derzeit geltenden Einschränkungen des Corona-Lockdowns gehen werde. Durch die bestehenden „einschneidenden Beschränkungen“ habe man es zwar geschafft, die Neuinfektionen auf einem Plateau zu halten, betonte Seibert, sie seien aber weiterhin „viel zu hoch“. Das neue Risiko der in Irland und Großbritannien aufgetretenen Virus-Mutationen müsse die Bundesregierung sehr ernst nehmen. Es sei wichtig, „noch mehr“ zu tun, um die Kontakte zu reduzieren, sagte Seibert. Zu der Frage, welche konkreten Maßnahmen dem Kanzleramt vorschweben, wollte er sich nicht äußern.