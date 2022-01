„Partygate“-Bericht belastet Boris Johnson: Verantwortliche haben bei Standards versagt

Anzeige

Anzeige

London. Ein interner Untersuchungsbericht zur „Partygate“-Affäre hat den Verantwortlichen im britischen Regierungssitz schwere Versäumnisse bei der Einhaltung von Regeln vorgeworfen. Die Verantwortlichen hätten es versäumt, sich an Standards zu halten, die zur Zeit des Corona-Lockdowns nicht nur von der Regierung, sondern von der gesamten Bevölkerung verlangt worden seien, hieß es in dem am Montag veröffentlichten Bericht.

„Zumindest einige der fraglichen Versammlungen stellen ein schwerwiegendes Versäumnis dar, nicht nur die hohen Standards einzuhalten, die von denjenigen erwartet werden, die im Herzen der Regierung arbeiten, sondern auch die Standards, die von der gesamten britischen Bevölkerung zu dieser Zeit erwartet wurden“, stellte die Spitzenbeamtin Sue Gray fest.

Einige der Treffen hätten nicht stattfinden dürfen oder sich nicht in der Weise entwickeln dürfen, wie es letztlich geschah, betonte Gray. Sie forderte: „Aus diesen Ereignissen müssen wichtige Erkenntnisse gezogen werden, die sofort regierungsweit angegangen werden müssen.“ Damit müsse nicht auf das Ende der Polizeiermittlungen gewartet werden.

Anzeige

Gray prüfte Vorwürfe, wonach Regierungsmitarbeiter sich 2020 und 2021 zu feuchtfröhlichen Feiern und „Wein-Freitagen“ getroffen hätten, während in England strenge Kontaktbeschränkungen galten. Monatelang waren Treffen mit Angehörigen und Freunden wenn überhaupt nur mit wenigen Teilnehmern erlaubt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Zehntausende Menschen mussten Geldbußen zahlen, weil sie die Regeln nicht eingehalten hatten.

Anzeige

Die Anschuldigungen, der Premierminister und seine Mitarbeiter hätten sich über Corona-Maßnahmen hinweggesetzt, lösten große Empörung in der britischen Öffentlichkeit aus. Einige konservative Abgeordnete forderten bereits den Rücktritt ihres Parteifreundes vom Amt des Regierungschefs. Johnson hat persönliches Fehlverhalten bestritten und einen Rücktritt ausgeschlossen. Er forderte seine Kritiker auf, zunächst die Schlussfolgerungen Grays abzuwarten und erst dann ein Urteil über ihn zu sprechen.

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Allerdings könnten einige Erkenntnisse der Spitzenbeamtin wegen separaten Ermittlungen der Londoner Polizei zu möglichen Verstößen gegen Pandemieregeln bei Zusammenkünften in der Downing Street zurückgehalten werden. Denn die Londoner Polizei bat Gray jüngst, in ihrem Bericht möglichst wenig Bezug zu nehmen auf Ereignisse, die noch von Ermittlern untersucht würden. So solle eine Beeinträchtigung der Polizeiarbeit vermieden werden. Aus der Opposition kamen prompt Vertuschungsvorwürfe.

Video Lockdown-Partys von Johnson: Scotland Yard ermittelt gegen Premierminister 0:57 min Boris Johnson steht seit Wochen wegen Berichten über mutmaßlich illegale Partys in seinem Amtssitz massiv unter Druck. © dpa

Den zweiten Jahrestag des formalen Austritt Großbritanniens aus der EU versuchte der bedrängte Premier unterdessen zu nutzen, um andere politische Akzente zu setzen. Bei einem Besuch des östlich von London gelegenen Hafens Tilbury versprach er am Montag, das Potenzial auszuschöpfen, das der Brexit berge.

Johnson stellte bei dieser Gelegenheit das „Brexit-Freiheiten“-Gesetz vor, das nach Regierungsangaben zugunsten heimischer Unternehmen die Bürokratie abbauen solle, indem Gesetze aus der Zeit der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens geändert würden.

Boris Johnson bei seinem Besuch des Hafens Tilbury © Quelle: Getty Images

„In allen Gebieten, in denen das Vereinigte Königreich stark ist - Cyber, künstliche Intelligenz, all die innovativen Technologien der Zukunft - werden wir sicherstellen, dass wir Dinge anders und besser machen, wo es angemessen ist“, versprach er. Großbritannien solle „der Ort Nummer eins sein, an dem Geschäfte gemacht würden und investiert werde „wegen der Freiheiten, die wir haben“. Kritiker wenden indes ein, dass das Gesetzesvorhaben es der Regierung erleichtern werde, Gesetze ohne Billigung des Parlaments zu ändern.