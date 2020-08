Anzeige

Berlin. Junge Menschen, die feiern wollen, werden auch feiern - Verbote hin oder her. Im Park “Hasenheide” in Berlin-Neukölln wurde der Beweis zuletzt fünftausendfach geliefert. Auch in Hamburg, Kiel, Köln, Bremen oder München trafen sich Feierwütige zu illegalen Massen-Partys. Angesichts steigender Infektionszahlen ist das schlicht fahrlässig.

Nicht weniger fahrlässig ist jedoch der Mangel an Konzepten zum Umgang mit der Feierlust junger Menschen. Feiern auflösen, nachdem die Partygänger bereits ausgiebige Möglichkeit zum Verstoß gegen sämtliche Abstands- und Hygieneregeln hatten? Dann kann man die Party auch gleich Party sein lassen.

Der Vorstoß mehrerer Parteijugendorganisationen, Partys in der Corona-Krise offiziell zuzulassen und bei der Gelegenheit zu reglementieren, ist deshalb gut und richtig. Denn es dürfte zu einem guten Stück der Reiz des Verbotenen sein, der bei illegalen Raves die Hemmschwellen fallen lässt und so Partys zu potentiellen Brandherden der Pandemie macht.

Eine Reglementierung von Partys würde im Wesentlichen bedeuten, dass die Regeln, die in Restaurants und Kneipen gelten, auf Party-Areale übertragen werden müssten. Zugegeben, das Bild einer reglementierten Outdoor-Party mit Maskenpflicht beim Getränke holen, mit Abstandsregeln oder gar Kreidekreisen mutet seltsam an. Von “normalen” Partys könnte nicht die Rede sein.

Es wäre auch vermessen, anzunehmen, dass offiziell organisierte Feiern im Freien ohne jeden Verstoß gegen die Corona-Richtlinien ablaufen würden. Feierlaune und Alkohol laden auch ohne den Reiz des Verbotenen zum Leichtsinn ein. Aber: Ist eine Feier offiziell zugelassen und organisiert, besteht zumindest die Möglichkeit, Regeln durchzusetzen. Im Fall der Fälle wären Kontakte nachvollziehbar, allein das wäre ein enormer Gewinn.

Illegalität bedeutet hingegen den vollständigen Mangel an Nachvollziehbarkeit. Deshalb: Lasst sie feiern. Mit Regeln und irgendwie anders als normal. Für den Moment ist das die beste Lösung.