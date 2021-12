Party trotz Corona-Kontakt: Finnische Ministerpräsidentin Marin entschuldigt sich

Anzeige

Die finnische Regierungschefin Sanna Marin ist wegen einer Partynacht in Helsinki in die Kritik geraten. Kurz zuvor war ihr Außenminister Pekka Haavisto positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Ein Magazin hatte am Montag Fotos von Marin in einer Diskothek in Helsinki veröffentlicht. Die Ministerpräsidentin war demnach am Samstagabend ausgegangen und hatte bis in die frühen Morgenstunden getanzt. Am selben Tag hatte Außenminister Haavisto das positive Ergebnis seines Corona-Tests erhalten.

Marin hat sich öffentlich für ihr Vorgehen entschuldigt, dennoch halten laut einer Umfrage zwei Drittel der Finnen das Verhalten der Ministerpräsidentin für einen „ernsten Fehler“.

„Ich hätte ein besseres Urteilsvermögen haben sollen“

Auf Twitter schrieb Marin, dass sie am Samstagabend über das Testergebnis von Minister Haavisto informiert worden sei. „Zur gleichen Zeit habe ich die Einschätzung erhalten, dass es nicht notnwendig sei, spezielle Maßnahmen zu ergreifen.“ Sie sei nicht angehalten worden, Kontakte zu vermeiden.

Auf ihrem Facebook-Profil entschuldigte sich die finnische Regierungschefin erneut: „Ich hätte ein besseres Urteilsvermögen haben und die mir gegebenen Hinweise noch einmal überprüfen sollen“, schrieb Marin. „Es tut mir sehr leid, dass ich nicht verstanden habe, dass ich das hätte tun müssen.“

Im Laufe der Corona-Pandemie hat Finnland mit seinen 5,5 Millionen Einwohnern rund 196.000 Ansteckungen und 1384 Todesfälle verzeichnet. Zuletzt lag die Sieben-Tages-Inzidenz allerdings mit 308 Fällen pro 100.000 Einwohnern so hoch wie nie zuvor.

Marin wurde 2019 zur Ministerpräsidentin ernannt – als damals jüngste Regierungschefin der Welt. Mehrfach war sie wegen Partys in ihrer offiziellen Residenz und als unseriös kritisierten Posts in den Onlinenetzwerken in die Kritik geraten.