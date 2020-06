Parteien loben AfD-Beobachtung in Brandenburg

Anzeige

Potsdam. Die Einstufung der Brandenburger AfD als Verdachtsfall durch den Verfassungsschutz ist bei mehreren Parteien auf Zustimmung gestoßen. SPD-Fraktionschef Erik Stohn erklärte am Montag in Potsdam: "Die AfD höhlt die Demokratie aus. Das ist gefährlich, und dagegen wehren wir uns schon länger."

CDU-Generalsekretär Gordon Hoffmann sagte in einer Mitteilung: “Immer wieder hat die AfD Brandenburg unter Beweis gestellt, dass man als Rechtsextremist in ihren Reihen nichts zu befürchten hat.”

Die Vorsitzenden der Linksfraktion im Landtag, Kathrin Dannenberg und Sebastian Walter, erklärten am Montag: "Diese Partei ist nicht nur mit ihrem mittlerweile inoffiziellen Nazichef Andreas Kalbitz verfassungsfeindlich, agiert rechtsradikal und muss bekämpft werden."

Grünen-Landeschefin Julia Schmidt und Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra Budke schrieben: “Menschenfeindlichkeit, Rechtsextremismus und die Untergrabung unserer Demokratie sind keine Entgleisungen, sondern Kurs und Kernidentität des Brandenburger Landesverbands der AfD.”

Landesverband gilt als Verdachtsfall

Der Brandenburger Verfassungsschutz hatte die AfD im Land unter Beobachtung gestellt. Formal stufte der Verfassungsschutz den Landesverband als Verdachtsfall ein. Der AfD-Bundesvorstand hatte die Mitgliedschaft des bisherigen Landeschefs Andreas Kalbitz im Mai mit Mehrheitsbeschluss annulliert. Als Grund gab er Kontakte im rechtsextremen Milieu an. Kalbitz geht gegen den Beschluss rechtlich vor.

Die SPD in Sachsen-Anhalt fordert, auch den AfD-Landesverband durch den Geheimdienst beobachten zu lassen. “Was jetzt in Brandenburg gilt, das ist auch in Sachsen-Anhalt dringend geboten: Es gibt keine Unterscheidung mehr zwischen den radikalen und weniger radikalen Teilen innerhalb der AfD Sachsen-Anhalts”, teilte der innenpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Rüdiger Erben, am Montag mit.

“Die dem aufgelösten Flügel und der ehemaligen “Patriotischen Plattform” nahestehenden Personen und Zusammenschlüsse haben hier seit langer Zeit das Ruder fest in der Hand”, sagte Erben laut Mitteilung. “Die AfD muss deshalb auch bei uns zum Beobachtungsobjekt bestimmt werden.”

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte den rechtsnationalen “Flügel” der Partei im März als “gesichert rechtsextremistische Bestrebung” eingestuft. Die Gruppierung ist mittlerweile formal aufgelöst. Die AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative wiederum gilt als Verdachtsfall im Bereich Rechtsextremismus.