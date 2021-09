Bulgarien vor der dritten Parlamentswahl 2021 - die ewige Hängepartie

Anzeige

Berlin. Das EU-Mitglied Bulgarien steht vor seiner dritten Parlamentswahl in diesem Jahr, die wohl im November stattfinden wird. Nach den Urnengängen im April und im Juli ist es keiner Partei gelungen, eine Regierungskoalition auf die Beine zu stellen. Der letzte Versuch scheiterte am Dienstag.

Der TV-Entertainer Slawi Trifonow hat zwar mit seiner ITN (“Ima takiv narod“ = „Es gibt so ein Volk“) die über Jahre regierende konservative Gerb von Ex-Ministerpräsident Boiko Borissov aus dem Stand bezwungen, war aber nicht bereit, mit anderen Kräften ein Bündnis einzugehen. Trifonow sieht sich und seine populistische Partei als Systemopposition. Oberstes Ziel war es, den durch Korruptionsaffären gezeichneten Borissow zu stürzen. Das ist gelungen, aber darüber hinaus hat die ITN kein klares Programm vorgelegt. Trifonow übernahm kein politisches Amt, gab keine Interviews und ließ auch sonst nicht erkennen, wohin die Reise gehen soll.

Inzwischen wurde das 7-Millionen-Einwohner-Land auf der Balkanhalbinsel von einem durch Präsident Rumen Radew eingesetztes Expertenkabinett regiert, mit dem die Bevölkerung nicht einmal unzufrieden war. Nun muss Radew erneut eine Übergangsregierung bestellen; allen Beteiligten ist jedoch klar, dass das kein Dauerzustand sein kann. Zwar läuft das Alltagsgeschäft in ruhigen Bahnen, aber Zukunftsprojekte werden nicht angefasst. Wenn sich dieser Zustand lange hält, droht Stagnation in dem ohnehin - gemessen am Bruttoinlandsprodukt - ärmsten Land in der EU.

Trifonows ITN steht im dritten Anlauf massiv unter Druck, aus einem möglichen neuerlichen Wahlsieg etwas zu machen. Die Wähler werden eine ewige Hängepartie nicht tolerieren. Zudem droht womöglich ein Comeback des nationalistisch-rechtsradikalen Lagers, das bei bei beiden Wahlen an der 4-Prozent-Hürde scheiterte.