1 von 7 1 von 7

Papst Franziskus hält am Eingang des Petersdoms während eines Sondersegens "Urbi et Orbi". Eigentlich wird der Segen nur an Weihnachten, Ostern und nach einer Papstwahl gesprochen. Doch angesichts der Corona-Krise entschloss sich das Oberhaupt der katholischen Kirche zu diesem Sondersegen. @ Quelle: Yara Nardi/REUTERS/AP/dpa