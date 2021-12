Papst in Griechenland: „Hier wurde die Demokratie geboren“

Anzeige

Athen. Papst Franziskus hat nach seiner Kritik an einer Gleichgültigkeit des Westens gegenüber Migranten auf Zypern in Griechenland vor den „einfachen Antworten“ des Populismus gewarnt. In einer Rede vor Führungspersönlichkeiten aus Politik und Kultur sagte er am Samstag in Athen, nur robuster Multilateralismus könne die drängenden Probleme in Europa lösen, die vom Schutz der Umwelt bis zur Corona-Pandemie und Armut reichten.

Papst nennt Europäische Union „Traum von Frieden und Brüderlichkeit“

Die Bedürfnisse der Allgemeinheit müssten über private Interessen gestellt werden, sagte Franziskus. „Wir können nicht umhin, mit Sorge darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur in Europa Zeuge eines Rückzugs von der Demokratie werden.“ Er nannte in seiner Rede, die sich auf Griechenland als Wiege der Demokratie bezog, keine bestimmten Länder oder Regierungen.

„Hier wurde die Demokratie geboren“ sagte er der griechischen Präsidentin Katerina Sakellaropoulou. „Die Wiege, tausende Jahre später, wurde ein Haus, ein großes Haus für demokratische Völker. Ich spreche von der Europäischen Union und dem Traum von Frieden und Brüderlichkeit, den sie für so viele Völker repräsentiert.“

Globale Gleichgültigkeit „eine schwere Krankheit“

Dieser Traum werde bedroht von wirtschaftlichem Umbruch und anderen Störungen der Pandemie, die nationalistischen Gefühlen Auftrieb gäben und scheinbar „beeindruckende und einfache Antworten des Populismus attraktiv erscheinen lassen“. Die Lösung werde nicht „in einem obsessiven Streben nach Popularität, in einem Durst nach Sichtbarkeit, in einer Fülle unrealistischer Versprechungen zu finden sein, sondern in guter Politik“, mahnte der Papst.

In Nikosia hatte Franziskus kritisiert, wie „entwickelte Zivilisationen des Westens“ sich weigerten, Migranten anzunehmen oder sie zurücksenden in Länder, in denen sie „eingesperrt, gefoltert und versklavt“ würden. Andere schafften es nicht und stürben auf dem Meer. Die globale Gleichgültigkeit sei „eine schwere Krankheit“, gegen die es kein Antibiotikum gebe, sagte Franziskus. „Wir müssen gegen dieses Laster vorgehen, uns an diese Tragödien zu gewöhnen.“