Wird Opfer „erneut traumatisieren“: So reagieren Kirchen-Experten auf den Brief von Papst Benedikt XVI.

Münster/Rom. Der Kirchenrechtler Thomas Schüller hat die Erklärung des emeritierten Papstes Benedikt XVI. zum Münchner Missbrauchsgutachten als unzureichend kritisiert. „Er entschuldigt sich, spricht seine Scham aus – das ist gut und wichtig“, sagte Schüller am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. „Was fehlt aber? Dass er sagt: ‚Ich entschuldige mich und ich übernehme Verantwortung für die schlimmen Fehler, die in Sachen Umgang mit sexuellem Missbrauch in meiner Zeit als Erzbischof von München-Freising gemacht wurden.‘“

Benedikt spreche zwar von Fehlern und Vergehen, aber er rechne sie sich nicht selbst an. „So als hätten anonym bleibende Mächte und Gewalten im Erzbistum München-Freising diese Fehler gemacht, nicht aber er“, kritisierte Schüller, der an der Universität Münster das Institut für Kanonisches Recht leitet. „So übernimmt er erneut nicht persönliche Verantwortung und vor allem er zieht keine persönlichen Konsequenzen, außer sich der barmherzigen Liebe Gottes anzuempfehlen. Das wird die Überlebenden sexualisierter Gewalt erneut traumatisieren, denn ihnen widerfährt keine Gerechtigkeit.“

Dass Benedikt eine Falschaussage zur Teilnahme an einer Sitzung gemacht habe, werde von ihm als Bagatelle heruntergespielt. Das sei es aber nicht: „Es war und bleibt eine Unwahrheit, die er mit seiner Unterschrift zu verantworten hat“, sagte Schüller.

Video Missbrauchsgutachten: Papst Benedikt räumt Falschaussage ein 1:00 min Der 94-Jährige betonte, dass dies „nicht aus böser Absicht heraus geschehen ist, sondern Folge eines Versehens bei der redaktionellen Bearbeitung war“. © dpa

Missbrauchsexperte Zollner: Benedikt XVI. geht nicht auf Details ein

Präventionsexperte Pater Hans Zollner sieht im Brief des emeritierten Papstes ein Spiegelbild für dessen Umgang mit dem Thema Missbrauch. „Ich stelle fest, dass er sich zunächst bei seinen Freunden bedankt und dann erst die Betroffenen kommen“, sagte Zollner der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag in Rom. Der Jesuit betonte gleichzeitig, er sei nicht der Richter über das, was der 94-Jährige in seinem am Dienstag veröffentlichten Brief sage.

Benedikt spanne in seiner Erklärung zum Münchener Missbrauchsgutachten einen großen theologischen Rahmen, ohne auf Einzelheiten einzugehen, sagte Zollner. Er erkenne in dem Text den Ausdrucksstil des Emeritus wieder. „Das ist jetzt er“, erklärte der Theologe und Psychologe. Zollner sitzt als externer Berater in der Päpstlichen Kommission für den Schutz von Minderjährigen.

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. hatte die Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche am Dienstag um Verzeihung gebeten – konkrete Vertuschungsvorwürfe gegen sich aber entschieden zurückgewiesen.