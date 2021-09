Panne in Göttingen: AfD fehlt auf Auszählungslisten

Anzeige

Göttingen. In Göttingen ist am Sonntagmorgen der Bundestagswahl bemerkt worden, dass auf den Listen für die Stimmenauszählung zur Bundestagswahl die AfD fehlte. Das berichtete das Göttinger Tageblatt. In diesen Listen tragen die Wahlhelfenden nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr die Ergebnisse ein.

Wie der Wahlleiter der Stadt, Erik Feßler, gegenüber dem Tageblatt sagte, werden die Auszählungslisten noch vor 18 Uhr in allen 111 Wahllokalen ausgetauscht. Die Listen für die Briefwahl waren nicht betroffen, weil der Fehler noch vor dem Druck ausgebessert worden war.

Bereits zweite Panne in Göttingen

Dieser Fall ist schon der zweite bei der Bundestagswahl 2021, wo in Göttingen etwas schief läuft. Ende August wurde bekannt, dass die Stadt fehlerhafte Wahlunterlagen verschickt hatte. Adressaten der Unterlagen erhielten in vielen Fällen fehlerhafte Anweisungen, inkorrekte Adressen oder sogar doppelte Papiere. Den Fehler habe man „umgehend“ behoben, teilte die Göttinger Stadtverwaltung damals mit.