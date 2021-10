„Pandora Papers“: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Chiles Präsidenten Piñera

Der chilenische Präsident Sebastian Piñera gibt eine Pressekonferenz im Präsidentenpalast La Moneda in Santiago, Chile, Montag, 4. Oktober 2021. Piñera ist einer von Hunderten aktueller und ehemaliger Politiker, die als Nutznießer geheimer Offshore-Bankkonten identifiziert wurden, um ihre Investitionen zu verbergen und ihr Vermögen zu schützen, so das International Consortium of Investigative Journalists in einem am 3. Oktober 2021 veröffentlichten globalen Bericht, der als "Pandora Papers" bezeichnet wird. © Quelle: Esteban Felix/AP/dpa