Palästinensischer Autofahrer an Kontrollpunkt getötet

Ramallah. Israelische Truppen haben einen von ihnen als Angreifer verdächtigten Palästinenser erschossen. Der Mann habe mutmaßlich versucht, mit seinem Auto einen Kontrollpunkt im besetzten Westjordanland zu rammen, teilte die Armee am Dienstag mit. Palästinensische Medien berichteten, Soldaten hätten in der Nähe von Dschenin das Feuer auf das Auto eröffnet und den Mann getötet. Das Fahrzeug sei von der Straße abgekommen, habe ein Militärfahrzeug gerammt und sei in Flammen aufgegangen. Berichte über verletzte Soldaten gab es nicht.

Palästinensische Einzeltäter haben in den vergangen Jahren immer wieder Israelis mit Messern oder Fahrzeugen attackiert. Menschenrechtsgruppen werfen der Armee vor, übermäßig Gewalt anzuwenden und in einigen Fällen auch Unschuldige getötet zu haben.