„Pakistan ist kein Garant für Frieden”: Islamabad drängt Afghanistan zu Gesprächen mit Taliban

Anhänger der militant-islamistischen Taliban marschieren mit ihren weißen Fahnen in der Nähe der afghanisch-pakistanischen Grenzen. Während die Taliban in Afghanistan rasch Gebiete erobern, machen viele Afghanen Pakistan für den Erfolg der Taliban verantwortlich. Der Druck auf Islamabad, das die Taliban ursprünglich an den Verhandlungstisch gebracht hatte, wächst, um sie zur Beendigung des Angriffs und zur Rückkehr zu Gesprächen zu bewegen. © Quelle: Tariq Achakzai/AP/dpa