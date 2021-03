Österreichs Kanzler Kurz besucht Berlin - kein Gespräch mit Merkel

Anzeige

Anzeige

Berlin/Wien. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz wird am Donnerstag nach Berlin reisen, um politische Gespräche zu führen und an einer Preisverleihung teilzunehmen. Kurz werde Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Innenminister Horst Seehofer (CSU), Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet treffen.

Das teilte die österreichische Botschaft in Berlin mit. Im Mittelpunkt werde die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Wiederherstellung der vollen Reisefreiheit in Europa mit Blick auf den Sommer stehen.

Ein Gespräch mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist nicht geplant - aus „Termingründen“, wie es von österreichischer Seite hieß. Ein Regierungssprecher in Berlin sagte lediglich: „Es sind keine bilateralen Treffen geplant.“

Anzeige

Video Österreichs Kanzler für EU-Impfpass nach Vorbild Israels 1:07 min Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat sich für einen europäischen, digitalen „grünen“ Impfpass nach dem Vorbild Israels ausgesprochen. © RND

Kurz hält Laudatio bei Verleihung des Axel Springer Award

Anlass für die Reise ist die Verleihung des Axel Springer Awards an die Gründer des Pharmaunternehmens und Impfstoff-Entwicklers Biontech, Özlem Türeci und Ugur Sahin. Kurz wird die Laudatio halten. „Mit der Impfung werden wir im Sommer zur Normalität zurückkehren“, sagte der österreichische Regierungschef. Wichtigstes Thema der Gespräche in Berlin sei daher „eine vollständige Wiederherstellung der Reisefreiheit in Europa im Sommer, damit deutsche Touristen ihren Urlaub wieder in Österreich verbringen können“.

Derzeit gilt für fast ganz Österreich wegen hoher Corona- Infektionszahlen noch eine Reisewarnung. Das an Bayern grenzende Bundesland Tirol ist sogar als Virusvariantengebiet mit besonders strengen Regeln eingestuft. An der Grenze wurden deswegen auch wieder stationäre Kontrollen eingeführt, allerdings vorerst nur bis zu diesem Mittwoch. Ob sie verlängert werden, war am Dienstag noch offen.