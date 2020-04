Ostern ohne Ausgangssperre - aber . . .

Anzeige

Berlin. Die Münchner Polizei hat es mit Humor versucht. Der Osterhase sei willkommen, weil er sich ja ohnehin ans Abstandsgebot von mindestens 1,50 Metern halte, twitterten die Beamten dieser Tage.

Ganz so locker sind Kanzlerin und Ministerpräsidenten beim Stichwort Ostern nicht. Die Tage, die normalerweise auch für die Politik eine willkommene Pause sind, könnten nach Einschätzung in Staatskanzleien und Kanzleramt ein Drama auslösen.

Der Osterhase ist schlau und verbindet das Verstecken von Ostereiern mit der Bewegung an der frischen Luft. Diese ist weiterhin erlaubt. Zudem achtet er natürlich auf den Mindestabstand von 1,5m und wäscht sich vorher und im Anschluss seine Pfoten. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) March 30, 2020

Wenn wie jedes Jahr die traditionellen Familienfeiern und –besuche stattfinden, mit Osterfrühstücken und gemeinsamem Eiersuchen, wenn sich die Menschen an den Feiertagen eine Auszeit von Kontaktbeschränkungen gönnen, dann könnte der Virus danach sein eigenes makabres Freudenfest feiern. So die Befürchtung.

Die gerade etwas langsamer steigenden Infektionszahlen könnten explodieren, das Gesundheitswesen an seine Grenzen kommen. Ein Ende der Beschränkung würde in weite Ferne rücken, mit allen Folgen auch für die Wirtschaft.

Ostern und der Schutz der Menschenwürde

Fast flehentlich appellieren Kanzlerin und Ministerpräsidenten also an die Bevölkerung, den Osterhasen nicht zu ausgelassen zu begrüßen. Merkel bemüht dafür sogar Artikel 1 des Grundgesetzes, den Schutz der Menschenwürde.

Das ist ein guter Hinweis auch angesichts der offenkundigen Personal- und Materiallücken in Krankenhäusern und in der Pflege, den man nun in aller Eile ausgleichen muss. Dass dieser Bereich im Namen der Menschenwürde fürs Heruntersparen wenig geeignet ist, gilt es sich für die Zeit nach der Krise zu merken.

Bund und Länder haben trotz aller Bedenken auf schärfere Maßnahmen wie Ausgangssperren verzichtet. Es soll ein zumindest einigermaßen freiwillig stilles Ostern werden.

Alles andere wäre eine Misstrauenserklärung an die Bürger, die sich mehrheitlich so ruhig und diszipliniert in das neue kontaktarme Corona-Leben fügen.