ÖPNV, Homeoffice, FFP2-Masken: Merkel drängt Länder zu schärferem Lockdown

Berlin. Das Kanzleramt drängt massiv darauf, wegen der zunehmenden Verbreitung des mutierten Coronavirus auch in Deutschland den Kurs weiter zu verschärfen. Die für den 25. Januar geplante Ministerpräsidentenkonferenz sei viel zu spät, hieß es schon vor Tagen. Nach Informationen des RedaktionsNetzwerks Deutschland vom Donnerstag zeichnet sich eine Konferenz Mitte nächster Woche, am 19. oder 20. Januar, ab. Es müsse schnellstmöglich gemeinsam über die Pandemiebekämpfung beraten werden, verlautete aus der Regierungszentrale. Große Sorgen macht der Bundesregierung die explosionsartige Verbreitung des mutierten Virus in Großbritannien und Irland.

Die Wünsche des Kanzleramts: Weniger Menschen im ÖPNV, mehr Homeoffice und mehr FFP2-Schutzmasken statt Alltagsmasken. Die „Bild”-Zeitung berichtet, es sei an eine Vereinheitlichung der Maßnahmen in Schulen und Kitas, bezogen auf Kontaktbeschränkungen, und an echte Ausgangssperren gedacht. Konkrete Beschlüsse gibt es aber keine.

Auf gar keinen Fall dürften jetzt Diskussionen über Lockerungen in Schulen und Kitas beginnen – so die Linie im Kanzleramt. Das Ziel: Es soll frühzeitig über eine Verschärfung der Maßnahmen gesprochen werden. Dabei hat die Bundesregierung vor allem im Blick, dass immer mehr Kliniken an die Belastungsgrenze geraten. Mit einem sich noch schneller verbreitenden aggressiven Coronavirus könnte auch das gut ausgestattete deutsche Gesundheitssystem überfordert werden.

Merkel hatte bereits nach der Konferenz mit den Länderregierungschefs am 5. Januar mit Blick auf die Mutation von einem „Wettlauf gegen die Zeit” gesprochen. Schon in der vorigen Woche verlautete aus dem Kanzleramt, dass es vor dem 25. Januar neue Beratungen geben müsse.

Widerstand aus Ländern

Allerdings regt sich gegen das Vorziehen der Beratungen auf die kommende Woche Widerstand aus den Ländern. In einigen Staatskanzleien hieß es, man habe noch nicht von einem neuen Termin gehört. In anderen Staatskanzleien wurde darauf verwiesen, dass es nicht den Bedarf gebe, das Bund-Länder-Treffen vorzuziehen.

Für den kommenden Montag ist eine Konferenz der Chefs der Staatskanzleien in Planung. Die Ergebnisse aus solchen Beratungen sind stets eine wichtige Grundlage für die Beschlussvorlage der Ministerpräsidentenkonferenz. Verschiedene Länder fühlen sich von Kanzlerin Merkel und Kanzleramtsminister Helge Braun erneut überrumpelt.