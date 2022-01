„Operation Barkhane“: Frankreich setzt in Burkina Faso rund 60 Terroristen außer Gefecht

Anzeige

Paris. Französische Soldaten haben im Rahmen der Anti-Terror-Mission „Barkhane“ in Burkina Faso rund 60 Terroristen außer Gefecht gesetzt. Wie der Generalstab der französischen Armee auf Twitter mitteilte, wurden die Operationen gemeinsam mit den Streitkräften des westafrikanischen Landes vom 15. bis 23. Januar durchgeführt. Der Generalstab benutzte in seiner Mitteilung den militärischen Ausdruck „neutralisieren“ - dabei ist nicht klar, ob der Gegner kampfunfähig gemacht oder getötet wurde.

Putsch in Burkina Faso: Präsident Kaboré in der Gewalt von Soldaten

Die frühere Kolonialmacht Frankreich engagiert sich in Westafrika massiv gegen Islamistenmilizen. Die Operation „Barkhane“ umfasst bis zu 5100 Soldaten. Mit einer Neuausrichtung seiner Präsenz in der Region und dem Ende von „Barkhane“ will Frankreich die Truppenstärke langfristig auf 2500 bis 3000 Kräfte reduzieren.