Seenotretter mit 265 Flüchtlingen vor sizilianischer Küste

Rom. Die Seenotretter der spanischen Hilfsorganisation Open Arms sind mit 265 Bootsmigranten vor der Küste der italienischen Insel Sizilien angekommen. Erste Kinder und Verletzte wollten die Retter noch am Montag auf ein Quarantäne-Schiff vor dem Hafen der Stadt Porto Empedocle verlegen, wie eine Sprecherin der Organisation mitteilte. Das gleichnamige Schiff der spanischen Retter „Open Arms“ hatte zuvor vor dem Hafen gelegen, die Crew hatte auf weitere Anweisungen der Behörden gewartet.

79. Einsatz der Seenotretter

Auf dieser Mission brachte Open Arms insgesamt 265 in Seenot geratene Migranten in Sicherheit. Bei einer Aktion am Silvesterabend nahmen die Retter 169 Menschen an Bord. Vor wenigen Tagen retteten sie nach eigenen Angaben 96 Menschen, die zwei Tage ohne Nahrung und Wasser auf dem Meer unterwegs waren.

Um Weihnachten war die „Open Arms“ zu ihrem 79. Einsatz ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. Sie war lange das einzige Schiff, das im zentralen Mittelmeer schiffbrüchige Migranten aufnahm. Im Januar will auch die „Ocean Viking“ der Nichtregierungsorganisation SOS Mediterranee wieder auslaufen.